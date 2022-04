Képgalériák • Hans Zimmer Budapesten lépett fel 2022 A világhírű zeneszerző ámulatba ejtette a magyar közönséget Természetesen nem maradhatott ki Budapest a Hans Zimmer Live európai turnéjából. 2022.04.11-én 20 órakor lépett fel a Papp László Sportaréna színpadjára. Ugye emlékeztek, hogy kb. 2 hete Hans Zimmer egy szál fürdőköpenyben pózolt a Dűnéért kapott 2. Oscar díjával? És azt tudtátok, hogy a Dűne című filmet Budapesten forgatták? Természetesen nem is maradhatott ki Budapest a Hans Zimmer Live európai turnéjából. 2022.04.11-én 20 órakor lépett fel a Papp László Sportaréna színpadjára.



Szerencsére a fürdőköpenyét otthon felejtette. :) Sőt mi több, a zenekar hölgy tagjai nagyon mutatós, dögös ruhákat viseltek.



Ennek hangot is adott a híresség, amikor az egyik énekest dicsérte, hogy úgy énekel mint egy angyal – kis szünet után folytatta viccesen - a pokolból. Humorérzéke és közvetlensége is többször megmutatkozott, őszinte volt a jelenléte, nem tűnt sztárságra éhezőnek. Gyakran félreállt a show alatt és hagyta, hogy társai kerüljenek a rivaldafénybe. Csodálatot váltott ki a közönségből az egész orchestra szakértelme, zene iránti odaadásuk, valamint felszereléseik és lélegzetelállító fény- és hangtechnikájuk.







A produkció elején a kivetítőkön megjelent az ukrán zászló, kék-sárga fénybe borult a színpad és együttérzően gondoltunk az ukrán helyzetre. Ezt követően a zenekar ukrán tagjait mutatta be Zimmer a közönségnek, akiknek lehetőséget biztosított a szimfonikus zenekarhoz való csatlakozáshoz. Egész előadás alatt sorban következtek az ismertebbnél ismertebb filmzenék. Például a szintén Oscart kapott Oroszlánkirály produkcióján a doboló táncosok, énekesek afrikai hangulatot teremtettek, míg az új James Bond film zenéjét viszont lehengerlő tánccal, furulya- és hegedűszóval mutatták be.



3 órán keresztül hatalmas energia áradt az Aréna falai között. A végén a zeneszerző hosszasan végig nézett a közönségen és azt mondta, hogy imád minket nézni és úgy gondolja, hogy romantikus típusúak vagyunk, mire nagy tapsvihar tört ki. Így megajándékozott minket egy utolsó utáni számmal, a Csillagok között filmzenéjével. Összességében feledhetetlen show-t láthattunk Hans Zimmertől és zenekarától. Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy jobban megismerje őket. Fotóriporter: Csengery-Lengyel Tímea





