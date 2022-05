Az Iron Maiden a valaha volt legnagyobb showjával érkezik Budapestre Az IRON MAIDEN Budapestre is elhozza Legacy Of The Beast elnevezésű turnéját.

A zenekar június 7-én lép fel a GROUPAMA ARÉNÁBAN. Előttük a Shinedown lép színpadra, az estét a Lord Of The Lost nyitja majd. Az IRON MAIDEN a turné indulása óta közel kétmillió rajongónak játszott a világ 39 országában, beleértve a 100.000 fős Rock In Rio fesztiválfellépésüket is Brazíliában. A zenekar óriási sikerű Legacy Of The Beast turnéja rengeteg elismerést kapott nem csak a rajongóktól, akik látták a koncerteket, hanem a közéleti- és a zenei médiától is, például az angol Times rendkívüli shownak nevezte, „amely világszínvonalú játékkal párosul ... egy előadói és színpadi mesterkurzus." Steve Harris, a zenekar alapítójának és basszusgitárosának üzenete a rajongókhoz: "Nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy visszatérhetünk Budapestre. Rettentően várjuk, hogy a Legacy showt mindenkinek megmutathassuk, és újra találkozzunk a rajongóinkkal." A Legacy Of The Beast turné látványvilágát és dalait a Maiden azonos nevű, ingyenes mobiljátéka ihlette, amely iOS és androidos formátumban is elérhető a www.ironmaiden.com/play oldalon.