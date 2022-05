A Scorpions újra Budapesten lép fel A legendás rockbanda visszatér egy új albummal és egy világkörüli turnéval! A legendás rockbanda visszatér egy új albummal és egy világkörüli turnéval! 2022 februárjában jelentette meg a SCORPIONS a 19. stúdióalbumát Rock Believer címmel, majd útnak indult. A járvány alatt a zenekar visszavonult szülővárosuk, Hannover stúdiójába, és új dalokon kezdett dolgozni. Klaus Meine szerint az új dalok azért olyan pörgősek és erőtől duzzadók, mint a 80 -as évekbeli albumaik, mert „úgy vettük fel a lemezt, mint egy banda egy koncerten, ugyanabban a szobában ülve, pont mint a 80-as években.” 2022 nem csak ezért lesz különleges a zenekar számára: 50 évvel korábban, 1972. január 22-én jelent meg bemutatkozó albumuk, és kezdődött meg nemzetközi karrierjük. A SCORPIONS Rock Believer elnevezésű világkörüli turnéját Las Vegasban kezdte, ahol a csapat a Planet Hollywood Hotelben lépett fel március 26. és április 16. között. Ezt követően átkelnek az Atlanti-óceánon, és elindulnak Európába, ahol kilenc országban játszanak, és végül hat németországi koncerttel zárnak. "Annyi energiánk volt az album rögzítésénél, és annyira jól szórakoztunk, hogy alig várjuk már, végre újra élőben játszhassunk" - mondja Matthias Jabs és Klaus Meine: "Soha nem volt még ilyen hosszú turnészünetünk, mint a járvány idején. Ez természetesen megnövelte az étvágyunkat, így most már alig várjuk, hogy visszatérhessünk a turnéra.” A legendás csapat visszatér Magyarországra, 2022. május 30-án adnak koncertet a Budapest Arénában! A SCORPIONS Németország első számú bandája és az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai rockzenekara. A mai napig a SCORPIONS több mint 120 millió lemezt adott el, több mint 5000 koncertet játszott, számtalan díjat nyert, csillagot kapott a hollywoodi Rock Hírességek sétányán, és olyan időtlen klasszikusokat készített, mint a Rock You Like A Hurricane, a Still Loving You és a "Wind Of Change". A budapesti koncertre jegyek a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül kaphatók. [2022.05.01.] Megosztom: