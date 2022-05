Júniusban Ingyenes koncertek lesznek 13 városban

2022. június 3., június 4., és június 5. napján rendezik meg a „Grand Opening – Összefogás” ingyenes koncertek hétvégéjét a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége és tagszervezeteinek szervezésében.

A szövetség tagjainak összefogásával, a klasszikus zenét és a kultúrát ünneplő hétvégén, a közönség különleges ingyenes komoly- és kortárs zenei koncerteken vehet részt.

2022. június 3., június 4., és június 5. napján az ország jelentős városaiban megvalósuló „Grand Opening - összefogás” zenei eseményt a MMFSZ a korábbi évek sikerén felbátorodva, és a „Tiszta zene, tiszta forrásból” szlogen életben tartásának szándékával szervezi meg. A nagyszabású, közös szervezésű eseménnyel tagságuk összefogását kívánják hangsúlyozni, a zene összetartó és békét hirdető erejének üzenetét tekintve küldetésüknek.

A 15 ingyenes és többségében szabadtéri, komoly- és kortárs zenei koncert a művészeti fesztiválok 13 városának főterein vagy emblematikus helyszíneken valósul meg.

A közönség a hangulatos nyárindító koncertekkel találkozhat Budapesten három helyszínen, a Budai Vár Csikós-Udvarában, a Zenetudományi Intézetben és a margitszigeti Kristály Színtérben, Szentendrén a Művelődési Ház hangulatos kertjében, Sárospatakon a Művelődés Háza és Könyvtára Színháztermében, Sopronban a Nagyboldog asszony-templomban, Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központban, Egerben az Egri Érseki Palota udvarán, Kőszegen a Jurisics Várban, Gyulán az Erkel Ferenc téren, Kecskemét Főterén a Romkertben, Debrecenben a Nagyerdei Parkban, a Békás-tó stégen, a Gödöllői Művészetek Házában, Kaposváron a Kossuth téren, valamint Pécsen a Jókai téren.

A páratlan vállalkozás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a NKA támogatásával jön létre.

A koncertek szervezői kiemelten fontosnak tartják hangsúlyozni a zene közösségépítő erejét. A klasszikus és a kortás zenei koncertsorozat küldetése összhangban áll a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének céljaival, a kultúra és a művészet közösséget építő szerepével, a művészek és a közönség személyes találkozása révén az élő komolyzenei koncertek élményének erejében.

Az egy-egy órás klasszikus zenei koncertek szervezői törekednek arra, hogy az adott helyszín koncertjein a helybéli művészekkel, fiatal tehetségekkel valósuljanak meg. A koncertek repertoárjának összeállítása során külföldi és hazai szerzők műveiből válogattak, évfordulós zeneszerzőket is ünnepelve. Ily módon került előtérbe Kodály Zoltán munkásságának bemutatása, és a színes kínálatban felcsendülnek majd, Haydn, Stravinsky, Rossini, Debussy, Kálmán Imre, Lully, vagy John Willams művek is. A választék ezúttal is sokszínű!

A Grand Opening rendezvénysorozat szervezői és a fellépő művészek az ország 13 városában változatos zenei kínálattal várják koncertjeikre a kikapcsolódni vágyókat, hogy a zene örömével együtt köszönthessék a nyár szabadtéri kulturális szezonját.

A 2022. évi Grand Opening országos rendezvény koncert programja a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetség honlapján megtalálható.



A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége tagszervezetei – Fesztiválvárosok:

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. - Debrecen

Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. – Kaposvár

Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. - Pécs

Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. - Budapest

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. – Budapest

Fesztivál Akadémia Budapest - Budapest

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. - Gödöllő

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. - Gyula

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. - Kecskemét

Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház - Kőszeg

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. - Sopron

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendre

Kanizsai Kulturális Központ - Nagykanizsa

Interkultur Hungaria Közhasznú Nonprofit Kft. - Sárospatak

Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület – Eger

[2022.05.26.]