Justin Bieber lerövidítette koncertturnéját Justin Bieber kanadai popsztár egészségi állapota miatt lerövidítette Justice című világkörüli koncertturnéját. A 28 éves énekes kedden jelentette be, hogy szünetet tart a fellépéseiben, mivel most az a legfontosabb számára, hogy helyreálljon az egészsége. Idén júniusban állt a nyilvánosság elé azzal a hírrel, hogy Ramsay Hunt-szindrómában szenved, ami miatt egy időre arca egy része megbénult, ezért észak-amerikai turnéját sem tudta befejezni. A lábadozás és pihenés után azonban orvosaival, hozzátartozóival és csapatával konzultálva július végén Európában folytatta a fellépéseit. Augusztusban a budapesti Sziget-fesztiválon is énekelt.



Hat alkalommal állt színpadra, de mint írta, nagy ára volt. Legutóbb a múlt héten lépett fel Brazíliában a Rock in Rio fesztiválon, de az előadás után be kellett látnia, hogy teljesen kimerült, úgyhogy muszáj szünetet tartania a koncertezésben egy ideig - idézte a Variety.com.



Rajongói szeretetét és imáit megköszönve azzal bíztatta őket, hogy rendbe fog jönni.



A márciusban kezdődött Justice-turné az eredeti program szerint 2023 márciusáig tartott volna, még 70 koncertet terveztek világszerte. MTI [2022.09.07.]