Szabó Győző nem spórol a golyókkal a Broadwayn 

A Lövések a Broadwayn című musical magyarországi bemutatójával kezdődött a Thália Színház új évada. Az 1930-as évek gengsztervilága a swing zenéjével fonódott össze, amit – többek között – Szabó Győző, Szinetár Dóra, Ember Márk és Mórocz Adrienn tolmácsolt a közönségnek. A Woody Allen azonos című, legendás filmjéből készült Broadway-musicalt több szempontból is lehetett várni: jó zene, jó sztori, jó színészek és bár a legtöbb helyen már elkezdődött a kőszínházi évad, az elmúlt másfél év után nehéz betelni azzal, hogy „igazi színházban" ülhetünk. A történet New Yorkban játszódik, 1930-ban. A valaha ünnepelt színésznő (Szinetár Dóra) a nagy visszatérésre készül. Következő bemutatójának ifjú szerzője (Hevesi László) rendkívül ígéretes, mint férfi, de a színdarabján lenne mit javítani. A bölcs producer (Szervét Tibor) nagyvonalú szponzort talált a maffiafőnök (Szabó Győző) személyében, aki sztriptíztáncos barátnőjéből (Mórocz Adrienn) akar sztárt csinálni... 1994-ben mutatták be az Oscar- és Golden Globe-díjas alkotást, amit Woody Allen nem csak írt, de rendezett is. A Thália Színházban ez utóbbi feladatot Béres Attila látta el.



GALÉRIA Amikor azt kérdezik, hogy „Mi tetszett legjobb az előadásban?” számos dolgot fel lehet sorolni. A színészek játéka, a jelmezek, a zene – ha már musicalről van szó – és így tovább. A Lövések a Broadwayn esetében az egész látványvilág volt nagyon erős. Pilinyi Márta jelmezei kitűnően adták vissza a kor stílusát és hangulatát, míg Horesnyi Balázs díszlete attól volt zseniális, hogy alig volt díszlet. Helyette az előadás képi világa a LED-falakon jelent meg, egy külön film kelt ott életre. Amolyan „színes, szagos” látványos, nem mellőzve a szuperhősöket sem. A darab elsőre könnyed vígjátéknak tűnik, rengeteg jó poénnal, ebben Szervét Tibor karaktere jeleskedett leginkább. Ám a felszín alatt sokkal több mindent találunk. Hogyan lesz a középszerűből átlagon feletti? Hogyan lesz a rosszból jó, a bunkóból okos? De talán a legfontosabb, hogy merjünk-e őszinték lenni, van még annak értelme, vagy úgyis jön a mind meghalunk. A véreskezű maffiafőnököt, mintha csak Szabó Győzőre írták volna, ahogyan az első számú gengszter szerepét is Ember Márkra. Márk nem csak hangi adottságaival, de színészi játékával is kiemelkedett, és az a hidegvér, amit képviselt már-már irigylésre méltó. A nagy múltú primadonna szerepében Szinetár Dóra, a tőle megszokott magabiztossággal lubickolt. Hevesi László pedig, mint a feltörekvő drámaíró, biztosan megdobogtatta sokak szívét. Hol vele sóhajtottunk, hol örültünk, hol szomorkodtunk, de mindenképp drukkoltunk. Legalább neki sikerüljön... Hevesi László egyébként rajta van az előadás plakátján, de az Olive-ot játszó Mórocz Adrienn nincs, pedig helye lenne. Annyira idegesítő, hogy az már jó, hiszen Olive ilyen, de bizony megköszönjünk Cheech-nek (Ember Márk) amikor meghúzza a ravaszt. Apropó ravasz. Aki nem látta a filmet, most már csak az előadás után nézze meg. Mi sem spoilerezzük a végét, de a kérdés adott: biztos, hogy ez kell? Bár Woody Allen-től mi mást várhatnánk, a szokványos kifejezés és ő, nincsenek nagy barátságban egymással. A Lövések a Broadwayn nem is egy szokványos musical, éppen ezért látni kell. A további szerepekben Mentes Júlia Virginia, Nagy Viktor, Szabó Erika, Tamási Zoltán, Hunyadkürti István és Ikotics Milán látható. A produkció zenei vezetője Bolba Tamás, a koreográfus Barta Dóra.



