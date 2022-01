Kapcsolódó cikkek • Szabó Győző nem spórol a golyókkal a Broadwayn • Itt az Ecc-pecc trailer, október 9-én pedig jön a film is! • Egy jobb világ a Thália Színházban Képgalériák • Illatszertár Kapcsolatok • Thália Színház A szerelem és a tehetség illata is ott van az Illatszertárban A nők sokszor azt érzik, hogy szükségük van egy új ruhára, egy új frizurára. A férfiaknak ugyanez az érzés talán egy új autóban, esetleg egy új barátnőben jelentkezik. A kultúrára éhes embereknek meg abban, hogy de jó lenne olyan „igazi színházat” látni. Valami klasszikust, ami elvarázsol és szórakoztat, egy kicsit kiszakít a mindennapokból, anélkül, hogy hosszas gondolkodásra késztetne. A Thália Színház Illatszertár előadása pont ilyen. Az Illatszertárt 1937-ben írta László Miklós, aki, amikor az utolsó pontot tette a mű végére még nem is sejtette, hogy komoly nemzetközi karriert tudhat magáénak a „Parfumerie”-vel. A zsidótörvények miatt 1938-ban New Yorkba emigrált színpadi szerző művét számos alkalommal feldolgozták Amerikában: 1949-ben Judy Garland és Van Johnson főszereplésével került filmvászonra, 1963-ban Broadway-musical készült belőle, sőt 1998-ban Nora Ephron is átdolgozta, „A szerelem hálójában” című film sokak kedvence lett Tom Hanks és Meg Ryan főszereplésével. Romantikus komédia, amitől egy kicsit mindenki szerelmes lesz A mű itthon is több bemutatót élt már meg, az egyik legismertebb az 1987-es televíziós változat, amelyben Bodrogi Gyula, Kern András és Benedek Miklós alakították a jól ismert karaktereket: Hammerschmidt Miklóst, Asztalos urat és Sipos urat. A Thália Színházban Béres Attila rendezésében látható a romantikus komédia, amitől egy kicsit tényleg mindenki szerelmes lesz. A boldog békeidők, Budapest a 20-as évek végén. Amikor még a kávéházak fogalomnak számítottak, amikor a férfiak úriemberek, a nők pedig igazi dámák voltak, a szó legnemesebb értelmében. Ha lenne egy időgépünk, biztos, hogy a legtöbben ide röpítenék magukat vissza. És milyen volt, akkor egy drogéria? Mint az Illatszertár. Fogkrém, púder, parfüm és tornacipő egyhelyen. Katonás rend a polcokon, fegyelmezett munka az üzletben és az elmaradhatatlan biciklis kifutó fiú. Ez még nem a Wolt és a Rossmann időszaka volta... Amikor még látatlanul szerettek egymásba az emberek Hammerschmidt Miklós Váci utcai üzletében csodák történtek, és nem csak azért, mert épp karácsony volt. Horesnyi Balázs díszlete és Bolba Tamás zenéje már az első pillanatban érzékelteti a nézővel, hogy egy különleges időutazás veszi kezdetét. Egy olyan korba lépünk, ahol még hetek, hónapok telnek el ismerkedős levelezéssel, ahol még úgy tudnak egymásba szeretni az emberek, hogy nem is látták egymást (vagy legalábbis azt hiszik). A szigorú, de jószívű főnököt, Hammerschmidt Miklóst (Szervét Tibor) nem lehet nem imádni. Az idős úrnak látszólag tökéletes élete van, amíg meg nem tudja, hogy a felesége megcsalja. Egyik alkalmazottját, Asztalos urat (Ember Márk) gyanúsítja, aki bár nem tudja mi a bűne, de inkább felmond. Hammerschmidt öngyilkossági kísérletét Árpád (Szabó Győző), a kissé lökött kifutó fiú akadályozza meg. A szálakat Sipos úr (Nagy Viktor) fogja össze, vagy épp gubancolja, ahogy csak tudja. Asztalos urat amúgy sem érdekli az egész, ahogyan Balázs kisasszonyt (Szinetár Dóra) sem, ők ugyanis két dologgal vannak elfoglalva: a szerelemmel és az utálattal, bár nem tudják, hogy mind a két érzést egymás iránt érzik. Mosolyogjunk, öleljünk, szeressünk Ilyenkor jön egy kritikában az a rész, hogy X.Y. brillírozik a szerepben. Az Illatszertár esetében viszont ez mindenkire igaz. Szervét Tibornak talán nem is okozott akkora kihívást ez a szerep, könnyedén és tökéletesen alakítja a pedáns fődrogistát. Ember Márk ismét megmutatta tehetségét. Ha nem tudnánk, hogy 2022-őt írunk gondolkodás nélkül elhinnénk neki, hogy gondosan beállított haj és a hősszerelmes fizimiska a mindennapjainak a része. Az a fordulat, amikor megtudja, hogy az utált Balázs kisasszony élete szerelme, a darab csúcspontjának számít. Kinevezhetnénk ennek mást is, de Ember Márk játéka sokkal magasabb szintre helyezi azt a néhány másodpercet. Szinetár Dórát ritkábban látni prózai szerepben, de szerencsére újra és újra meggyőzi a közönséget, hogy ez a műfaj is remekül áll neki. Ami pedig pluszban csodálkozásra adhat okot, hogy bár a valóságban Márk és Dóra között 17 év korkülönbség van, a színpadon ebből semmi nem látszódott, tökéletes párt alkottak, civódva és rajongva is. Szabó Győző erőssége, hogy mindenből viccet tud csinálni, így Árpád karakterét sajátos módon turbózta fel, amivel a legvidámabb perceket szerezte a három felvonás alatt. Béres Attila rendezése pont azt hagyta meg a darabban, ami az Illatszertár lényege: mosolyogjunk, öleljünk, szeressünk. Ha tudjuk, rakjuk le a sok nyomasztó dolgot és élvezzük az időutazást, ami az előadás után még napokig kitart. A további szerepekben Hevesi László, Kádár úr szerepében látható, aki valójában a Hammerschmidt Miklós feleségének a szeretője. Mórocz Adrienn (Rátz kisasszony) és Szabó Erika (Molnár kisasszony) szintén az Illatszertár alkalmazottjai, valamint Hunyadkürti István (Jancsi), Tamási Zoltán (detektív) és Ikotics Milán (rendőr).



