Azontúl, hogy formabontó, történelmi ismereteket ad át A tizenötödik című musical - képekben Talán nem túlzunk azzal a kijelentéssel, hogy ma már bármiből lehet, sőt csinálnak is musicalt. A műfajt nem kedvelők biztos számos érvet tudnak felsorakoztatni, hogy miért rossz ez, és inkább maradjon minden zene és tánc nélkül. Mi viszont keressük meg az előnyöket, hogy miért jó az, ha például a tragikus sorsú Kazinczy Lajos története forradalmian új zenés színházi előadásban elevenedik meg. Szerintem nem szégyen, ha most sokan a fejükhöz kapnak, hogy ki is volt Kazinczy Lajos. Édesapjáról, Ferencről még egy iskolás is képben van, de a fiáról az sem csoda, ha eddig sejtésünk sem volt. Már itt kezdődik, hogy ezért jó, ha valakiről – aki igenis nyomot hagyott a történelemben – egy színdarab készül. A III. Madách Musical Pályázat győztes alkotása A tizenötödik című musical, Derzsi György és Meskó Zsolt szerzeménye. Szirtes Tamás rendezésében tavasszal mutatta be a Madách Színház, hármas szereposztásban. Hogy ez utóbbi információ miért olyan lényeges mindig? Mert, ettől lesz egy előadás mindig más. A címszereplőt Borbély Richárd, Jenővári Miklós és Solti Ádám játssza, Haynau szerepében Egyházi Géza, Miller Zoltán és Posta Victor látható, míg a főszereplő szerelmét, Majthényi Zsófiát Békefi Viktória, Gubik Petra és Simon Boglárka kelti életre. A tizenötödik című előadás főszereplője Kazinczy Lajos, a nyelvújító Kazinczy Ferenc legkisebb fia, aki sodródik a történelem viharában, az apai örökség árnyékában, a beteljesületlen szerelem bánatában. 1848-49-ben honvédtiszt, egy napra a Magyar Honvédség utolsó főparancsnoka. Az aradi várban Haynau foglya lesz, ítéletre vár. A tizenhárom vértanút már kivégezték. De mi lesz az ő sorsa? „Ki vagyok, mi vagyok, én döntök

vagy csak sodor az élet, kiért és miért élek?

Küzdök és vágyom, bántok és bántanak,

öröm és bánat, a boldog lét hol marad?

Mit ad nekem a haza, és én neki mit adok?

A forradalmian új hangvételű musical, melyben a kor magyar dallamvilága keveredik XXI. századi zenei formákkal nemcsak a klasszikus musicalhagyományok épít. Hogyan lesz egy 1848-as mű 2022-ben is helytálló? A zenei műfajok keveredésével: a rap, a slam poetry újszerű, modern keretet ad a szabadságharc fiatal hősei történetének. A tizenötödik egyik szereposztás képekben - klikk a fotóra A Kazinczyk közül Borbély Richárdot és Solti Ádámot láttam az előadásban és egyik sem okozott csalódást. Richárd mind hangi adottságokban, mind színészi játékban méltóságteljes alakítást nyújtott, Ádám pedig még meg is lepett. Egy percig sem gondolkoztam azon, hogy tényleg fel akar nőni az apja nagyságáig. Hogy ha küzdelmesen is, de át akarja lépni a családi örökség árnyékát, hogy önmagáért ismerjék el, és büszke lehessen rá a haza! Julius von Haynau szerepében Egyházi Gézát és Miller Zoltánt is láthattam (Posta Victor játssza még a hármas szereposztásban). Nehéz lenne eldönteni, hogy ki a tökéletesebb Haynau. Szinte rettegtem mind a kettőtől olyan kisugárzásuk van a színpadon, amire kevesen képesek. Ebben Miller Zoltán talán erősebb, és tényleg átéreztem, hogy állandóan fáj a feje… Baranyai Annamária, Détár Enikő, Gallusz Nikolett, Kecskés Tímea és Ladinek Judit mindannyian erőteljes anyák, akik – szereposztástól függően – a vértanúk felsorolásában is részt vesznek, ami kellő meghatottságot kölcsönöz az előadásnak. Míg Békefi Viktória, Gubik Petra és Simon Boglárka természetes könnyedsége Majthényi Zsófiaként a romantikát jeleníti meg, hogy ne lássunk mindent olyan borúsnak. Tihanyi Ákos koreográfiája most is látványos és tele van energiával. Vízvárdi András díszlet- és animációtervezése kiemelt helyet kapott, főleg a megemlékezés résznél, míg Romhányi Nóra jelmezei elegánssá és arisztokratikussá teszik az előadást. A darabban részletek hangzanak el Petőfi Sándor, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály és Tompa Mihály költeményeiből is, a készítők pedig hangsúlyozták, hogy a történet a történelmi tények mellett az írói képzelet szülte elemeket is tartalmaz. Hogy pont ezért vagy éppen ettől jó A tizenötödik, mindenki döntse el maga. Ami biztos, hogy én a második előadás után, a színházból kilépve már dúdoltam a dalokat – ami mindig valamiféle mérce, ha jó zenét hall az ember. És az is biztos, hogy kellenek az ilyen előadások, ahol a könnyed, szirupos csöpögésen túl történelmi/irodalmi tudást is kaphatunk. A tizenötödik másik szereposztás képekben - klikk a fotóra [2022.10.14.]