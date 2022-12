Kapcsolódó cikkek • Visszatér az Első Emelet - klasszikus felállásban lépnek fel az Arénában • Belestünk a próbára - Zeneipari kémkedés az Első Emeleten Képgalériák • Első Emelet Klasszikus • Első Emelet Új • Emberek • Rapülők Kapcsolatok • Első Emelet • Emberek • Rapülők A házibuli, ahol kizárólag Első Emelet, Rapülők és Emberek szólt Berkes Gábor nem mindennapi szülinapi bulijára voltunk hivatalosak december 28-án. A házibulira mintegy 11000 ember jött el, akiknek nem mindennapi élményben volt részük, hiszen a Papp László Budapest Sport Arénában a legnépszerűbb Első Emelet, Rapülők és Emberek dalok hangoztak el. Első Emelet 2022 A manapság is koncertező felállású Első Emelet formációval kezdődött a buli. Berkes Gábor, Kiki, Szentmihályi Gábor, Hastó Zsolt és Kelemen Tamás alkotja a csapatot, amely meg is alapozta a hangulatot. A főhős, a "Kisberkes" nem öregszik. A nyolcvanas évekhez képest annyi a változás, hogy kevesebbet dülöngél előre-hátra és nem kerekeken gurul a szinti állvány. Az igazi, meghatározó zenészeknek stílusuk van, amely határozottan felismerhető. Gabika ilyen, a kilencvenes évek elején egyértelműen kihallatszott pár reklámzenén is, hogy ő írta, annyira karakteresek a dalai. Patkó Béla Kiki hangja is nagyon jellegzetes, összetéveszthetetlen és ugyanolyan tisztán énekel, mint bármikor korábban. Van levegője, van erő a hangjában, nem fog rajta az idő. Szentmihályi Gábor "Michel" a személyes kedvencem. Mindig őt hallgattam dobolni gyermekként, az ő játéka inspirált először, hogy hobbi dobos legyek és nagyon örülök, hogy 33 év után újra az Első Emeletben dobol! Külön privát élmény, hogy a kedvenc márkámat püföli. Michel évtizedek óta session zenész, akinek a fejlődése töretlen. Élmény volt látni. Hastó Zsolt óriási figura, aki nem csak a dobok mögött teljesít igen jól (az Emberek produkcióban ő dobolt), hanem vokalistaként is kiváló (utóbbit a Rapülőkben kamatoztatta ezúttal). Az Első Emelet manapság koncertező felállásában ráadásul perkázik is, igazi multifunkciós forma ő. Kelemen Tamás gitáros felel azért, hogy a hangzás eggyel rockosabb legyen, mint a nyolcvanas években. Ő is csodafigura: ha kell, vokálozik, ha kell, az eredeti szólót tökéletesen játssza, ha pedig úgy kívánja a dal, iszonyatosan megtekeri! Így áll fel tehát a 2022/2023-as Első Emelet, amely olyan dalokkal alapozta meg a hangulatot, mint az Időgép, az Amerika, vagy a Menekülés az éjszakába. Első Emelet 2022 képekben - klikk a fotóra

Emberek Berkes Gábor következő zenekara az Emberek volt. Mama, Száz út, Süt a nap, sok sok sláger jött gyors egymásutánban. Speciel a Kaviár című dalt nem ismertem, de az egy jó kis húzós, dögös, igazi Kisberkeses nóta! Miller Zoli nagyon jó énekes és remek frontember! Színpadra termett, ez nem is kétséges. Ma is hozta a kötelezőt, magas színvonalon. Giret Gábor Gijo basszusgitározott és maradt is a színpadon a Rapülők produkcióban. Én előre örültem neki, több okból. A kilencvenes évek elején láttam őt színpadon (éppen Rapülők bulin), ott fel is tűnt, hogy mennyire jó. Később kifejezetten sokat láttam, főleg a Jamie Winchester zenekarában, a legújabb időkben pedig még a közös zenélés élményét is megtapasztalhattam vele. Irgalmatlan zenei tudás, zenei alázattal, egy csipetnyi show elemmel a játékában. Olyan ember, aki mindig keresi a társaságot a színpadon, tudja, hogy mikor kell villantania és azt igen magas fokon abszolválja. Závodi Attila szaxofonon játszott, de hogy! Szerintem messze a legjobb pop szaxis ma itthon. Olyan ízzel teszi, ami világszínvonal! Túlzás nélkül állítom, hiszen többször játszik amerikai jazz fesztiválokon, mint ahányszor én megfordulok a Boráros téren...A Rapülőkben is fújta, a legnagyobb örömömre! Így érhető talán az állításom, miszerint ez a felállású Emberek műsor nagyon jó minőségben szólalt meg. Emberek képekben - klikk a fotóra

Rapülők Geszti Péternek kopoltyúja van. Másképp nehéz megmagyarázni, hogy honnan vesz levegőt. Frankón nem értem, hogy mikor tud levegőt venni, pedig direkt azt figyeltem! Nem tudom, hogy az életben milyen, de színpadon 30 évesnek tűnik, vagyis inkább a 30 éves önmagának, de ő 30 évesen is 18-nak tűnt. Aki idáig tudott követni, az biztosan érti majd, hogy ő már akkor is az akart lenni, ami akkor volt, amikor az akart lenni, aki később lett... A Tereh Öcsis kitűzője révén pedig megjelenhetett az Első Emelet eredeti ütőhangszerese is a színpadon. Fehér Adrienn kifejezetten pregnáns, professzionális éneke volt a buli tortáján a cseresznye. Ráadásul a Rapülők olyan, hogy sokszor a rap részeket vokállal meg kell támasztani, nem ritkán csak egy-egy szótaggal, látszólag indokolatlan helyeken. Speciális felkészülést igényel, gondolom én, de Adrienn előtt le a kalappal, tökéletes volt! Party zóna, Mi kéne, ha volna, Túr Dö Flanc, Zúg a Volga, jó pár sláger elhangzott. Rapülők képekben - klikk a fotóra

Első Emelet a klasszikus felállással Az est fénypontja minden bizonnyal az a híres ötös volt, amelyik ilyen összetételben 33 éve nem állt együtt színpadon. Szentmihályi Gábor, Kiki és Berkes Gábor mellé a két legendás zenésztárs csatlakozott 13 dal erejéig. Bogdán Csaba egy igen megbízható gitáros, akinél pontosabban ezeket a nagy, klasszikus szólókat csak a bakelit lemezjátszóm tudná eljátszani. Szó sincs arról, hogy elfáradt, vagy megkopott volna a játéka, ellenkezőleg! Élmény volt látni újra a színpadon. Kisszabó Gábor basszusgitáros, a slap technika talán első hazai nagykövete sem változott semmit az évek alatt. Lendületes játéka és egyedi színpadi jelenléte miatt örök kedvence sok rajongónak. Ez a klasszikus Első Emelet eredeti formában, minimális igazításokkal szólaltatta meg az olyan nagy slágereket, mint a Táncosnő, az Állj, vagy lövök!, a Kisgeneráció, a Film forog tovább, a Csakazértis szerelem, vagy a Minden oké című dalokat, hogy csak néhányat emeljek ki. Vizuálban is igen komoly produkciót láthattunk, óriás kivetítőkkel, tematizált animációkkal tarkítva. Volt óriás színes lufirengeteg a buli vége felé, ez jó tíz percre el is vette a fókuszt a színpadról, olyan jól elmókázott a közönség a lufikkal. Egy szülinapi buli végén természetesen elmaradhatatlan a torta, itt két óriási tortát toltak a színpadra. Valamint egy elektromos Hammond orgonát is kapott a szülinapjára a Kisberkes, aki szemmel láthatóan nagyon örült az ajándékának. Első Emelet klasszikus képekben - klikk a fotóra

Mi pedig nagyon örültünk a koncertnek, amiről sokáig nem is reménykedtünk, hogy létrejöhet. De mától kezdve abban reménykedünk, hogy hátha valahogyan megismétlik! Egy ilyen óriás Első Emelet buli után rendszerint évtizedes hallgatás jön, de egy ideje ez szerencsére nem így van, hiszen a mai felállást 2023-ban is láthatjuk majd. De hátha a klasszikus verzióra sem kell majd újabb 10 évet várni! Sólyom Attila

Fotó: Petró Adri [2022.12.31.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.31.]

gazda szolgáltatás » oktatás [2022.12.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu