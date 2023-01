Ismét a Kongresszusi Központban lép fel a Jethro Tull Kétórás új műsorral, és a tavasszal megjelenő friss lemez néhány dalával tér vissza tavasszal Budapestre a Jethro Tull. Ian Anderson ezúttal is a Kongresszusi Központban lép fel zenekarával. A Jethro Tull elkészítette 23. nagylemezét, ami a nagy sikert aratott, 2022 januárjában megjelent The Zealot Gene című kiadványt követi. Két évtized után ez volt az első új Jethro Tull stúdióalbum, amit komoly szakmai elismerés fogadott, és az Egyesült Királyság lemezeladási listáján is a 9. helyig jutott, amit az 1972-es debütalbum óta nem sikerült elérnie a zenekarnak. Nyugat-Európa számos országában és az Egyesült Államokban került be a lemezeladási TOP 10-be a lemez, amely így kiemelkedő helyet foglal el a pályafutása során 50 millió lemezt eladott, összesen 30 különböző lemezt készítő Jethro Tull katalógusában.







Ian Anderson így mesélt az új lemezzel kapcsolatos munkáról: „ A borítón nemrég végeztük el az utolsó simításokat, a felvételek és a keverés néhány hete fejeződött be. A gyártást jellemző átfutási idő miatt a megjelenés 2023 tavaszára várható, az addig hátralévő hetekben bemutatjuk majd a különböző fomrátumokat, amelyekben a lemez megjelenik. „ Ian elmondása szerint hamarosan a dalok címe és a koncepció is felfedésre kerül. Az első témákat és dalszövegeket Anderson januárban alkotta meg, amit az első demófelvételek februárban és márciusban jutottak el a többi zenekari taghoz, hasonlóan a Zealot Gene felvételi időszakához. A felvételek nyáron indultak, a hangmérnöki munkában pedig a Pineapple Thiefből ismert Bruce Soord működött közre. A Jethro Tull a felvételek mellett már 2022-ben is koncertezett, amit a karácsonyi időszakban Angliában zár le. Tavasszal azonban tovább folytatódnak a fellépések: április 7-én Budapesten is fellép az együttes, méghozzá a már jól megszokott helyszínen, a Budapest Kongresszusi Központban. Ian Anderson mellett David Goodier basszusgitáros, John O’Hara billentyűs, Scott Hammond dobos és Joe Parrish-James gitáros lép fel. Bő kétórás, szünettel megszakított új programra számíthatunk, ízelítővel a friss lemezből. a Livesounds bemutatja:

2023. április 7., péntek 19 óra

Budapest Kongresszisi Központ

Jethro Tull koncert

Jegyek kaphatók a Ticketportal és az Eventim hálózatában [2023.01.20.]