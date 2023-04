Magyar bandákkal erősít a Clutch a budapesti koncerten! A nyári programdömping egyik kiemelkedő pillanata lesz a június 27-i CLUTCH koncert a Barba Nerában. A magyar közönség legutóbb a Sziget Fesztiválon találkozhatott a marylandi zenekarral. Az önálló budapesti dátumot a rajongók epekedve várták, és az eredendően színes programmal dolgozó csepeli szórakozóhely el is hozza őket. Ahogy az lenni szokott, egy ilyen banda ritkán tart support nélküli koncertet. „Kétségtelen, hogy a Clutch bevéste nevét a nagy rockbandák panteonjába” – írta 2004-ben a Lambgoat. A Classic Rock Magazine a 2013-as Earth Rockert és a 2015-ös Psychic Warfare-t a 2010-es évek 50 legjobb rockalbuma közé sorolta. A Slayerhez vagy az Iron Maidenhez hasonlóan a CLUTCH is túlélte a „slágerszámokhoz” horgonyzó rockzenekarokat. A marylandi Germantown négyesét nem kötik a trendek. 1991 óta 13 stúdióalbum és válogatott kiadvány során a legnagyobbaknak kijáró hírnevet vívták ki maguknak.

A június 27-e azon ritka alkalmak egyike lesz, amikor a CLUTCH felkérésre a szervezőknek magyar supportokat kellett ajánlani, aminek eredményeként június 27-én a Grand Mexican Warlock és a Dungaree melegít be. A magyar underground jeles szereplőit kevéssé kell bemutatni, mi mégis összeszedtünk némi információt.



A Grand Mexican Warlock a kétezres évek hazai rock-metal-hardcore színteréből jól ismert tagokkal alakult 2009-ben, és hamar berobbant a köztudatba. Intenzív, energikus koncertjeikkel nem csak a hazai klubok és fesztiválok színpadait hódították meg, rendszeresen turnéztak Európa-szerte, valamint megjelentettek három nagylemezt. Zenéjük kategorizálása mindig gondot jelentett, de aki el tud képzelni egyfajta mixtúrát a The Mars Volta, Radiohead, Jeff Buckley, Refused, Queens Of The Stone Age találkozásából, az máris közelebb került a "boszorkánymesterek" gondolatiságához. Monumentalitás, utaztató pszichedélia, súlyos riffek, Fender Rhodes, a Grand Mexican Warlock.



A 2014-ben alakul Dungaree zenekar pár év alatt fontos tényezője lett a hazai stoner rock kultúrának. Két kislemez után a 2016-ban megjelent Bipolar World című első nagylemezükkel rögtön bevésték magukat a zenei köztudatba. Letaglózó élő hangzásuk egyedülálló az országban és ez visszaköszön a lemezeiken is. A csapat folyamatosan koncertezik mind a hazai klubokban és fesztiválokon, valamint a nemzetközi színtéren is jelen van. Az amúgy is mozgalmas este így vált teljessé, és innentől végképp nem kérdéses, hogy érdemes az elővételes jegyekre koncentrálni. Belépőket csak biztonságos helyről, ez esetben a rock1 rendszeréből érdemes beszerezni. [2023.04.17.]