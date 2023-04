Jön A nagy kézrablás! Május 6-án debütál a Thália Télikert színpadán A nagy kézrablás, tovább bővítve a fekete komédiák és a repertoáron lévő McDonagh-darabok sorát. A koponya című mű tavaly került színre – nagy sikerrel – Vida Péter, Molnár Piroska, Csőre Gábor és Balaskó Bence szereplésével. Most A nagy kézrablás szintén négy szereplő – Csőre Gábor (aki az író legtöbb darabjában játszott hazánkban), Jámbor Nándor, Bakonyi Alexa és Tamási Zoltán – játékával és gyilkos humorral fűszerezve teszi próbára a nevetőizmokat. A párbeszédek Tarantino és Guy Ritchie figuráit idézik, a bűnügyi történetben mintha a Sin City és a Csupasz pisztoly filmek világa találkozna egymással… Amire a néző még számíthat – erős karakterek, erős kifejezések. Az Oscar- és Golden Globe-díjas McDonagh ugyan erőszakellenes anarchistának nevezi magát, témája gyakran pont az erőszak. Ő ma az egyik legfontosabb kortárs ír-angol drámaíró. Sokan zseninek, csodabogárnak, az angolszász irodalom fenegyerekének is tartják, hiszen tizenhat évesen úgy döntött, otthagyja az iskolát, hogy rádiójátékokat írjon. Első darabját, a Leenane szépét pár nap alatt írta meg, és mire egy év múlva játszani kezdték, már több darabja is futott a londoni színházak színpadán. McDonagh a Royal National Theatre háziszerzője és több díj, köztük a Award for most Promising Newcomer, Writers’ Guild Award for Best Fringe Theatre Play, Evening Standard Award for Most Promising Playwright birtokosa. Filmesként is ismert és elismert – ő írta és rendezte például az Erőszakik, a Sziget szellemei és a Három óriásplakát Ebbing határában című filmeket – utóbbi kettőt producerként is jegyzi. A nagy kézrablás Tarlingtonban játszódik. Mervyn, a kisvárosi szálloda recepciósa mindig arra várt, hogy életének dögunalmát felkavarja egy igazi dráma. Amikor lövés dörren az emeleti szobában, és Mervyn egyedül találja a gyanús, félkezű vendéget, a drogdílernek és csajának pedig nyoma veszett, már tudja: eljött a nap. Ha szerette A koponyát, ezt imádni fogja! Az előadás Hamvai Kornél fordításában, Radnai Márk rendezésében lesz látható. Díszlettervező: Cseh Renátó, jelmez: Szlávik Juli. Bemutató: 2023. május 6.

