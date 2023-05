Eleven Tavasz 2023 - Idén a közösségek ereje áll a fesztivál a középpontjában Június 2-án és 3-án rendezik meg az Eleven Tavaszt a Bartók Béla úton; a fesztiválon az idén a közösségek ereje kerül a középpontba, és a rendezvény finn kulturális programokkal gazdagodik. A Gellért és a Gárdonyi téren, valamint a Feneketlen-tónál színes köztéri programokkal vár mindenkit a főszervező Bartók Boulevard Egyesület. A Finnagorával való együttműködésnek köszönhetően finn kulturális programokkal gazdagodik az Eleven Tavasz, ahol a zenei programok mellett workshopokkal, gasztroprogramokkal és kiállításokkal várják a látogatókat - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A Bor- és Kézművesben a finn ősi eposz, a nép teremtéstörténetét feldolgozó Kalevala világát mutatják be képzőművészeti alkotás, festmény, installáció és hanganyag együttesével.



Az ArtMasters Kreatív Műhely foglalkozásán a vászontáskákra finn népi motívumok festhetők. A Kiss Áron Magyar Játék Társaság segítségével az érdeklődők részt vehetnek a Mumin figurák és a Muminvilág lakóiról szóló mesék ihlette egész napos workshopon, amelyen a textilfestés mellett apró textilfigurákat készíthetnek. Az ezer tó országa, ezer SZEMpontból című programon az Optika Valentin szervez memóriajátékot.



Az elmúlt hónapokban új tagokkal is bővült a Bartók Boulevard Egyesület. Az ArtMasters Kreatív Műhelynél a látogatók újraalkothatják kedvenc festményeiket saját elképzeléseik alapján. Az Autistic Art Alapítvány művészeti programját kortárs képzőművészeti szemlélettel autizmussal élők számára alakította ki - áll a közleményben.



A Faur Zsófi Galériában a Szentendrén élő és alkotó Lukoviczky Endre festőművész és grafikus önálló kiállítása látható, a Kelet Kávézó és Galériában pedig Lajkó Nóra Festészet fehér zajjal című performansza tekinthető meg. A Fári Antikvitás & Art Galériában Gruber Béla grafikáiból nyílik kamarakiállítás.



Kustán Ádám a Bor- és Kézművesben, a Nehézlemez Műhely a Gárdonyi téren lép fel, élményfestést és kreatív festőworkshopot tart az ArtMasters Kreatív Műhely.

"A Gellérthegy boszorkányainak nyomába eredhetünk a Sétaműhely segítségével, Mika Edit jól ismert sétája idén borkóstolóval egészül ki, a Figaró Bűvészbolt által pedig varázslat költözik a BBB KultPontba" - sorolják a progarmokat a szervezők.

Mint íjrák, a Medence Csoport Re+concept kreatív újrahasznosító workshopján használt reklámmolinókból bárki egyedi tárgyat készíthet, de alkothatnak a látogatók a fesztiválon makettet és nemezbőrből kulcstartót is.



A Tudatos Vásárlók Vidámparkja a Gárdonyi téren nyílik meg, és szerveznek ruhafeldolgozó foglalkozást is. MTI [2023.05.08.]

