Magunk maradtunk - Tutzingenben is bemutatták Ákos filmjét A sikeres előadónak, Ákosnak a tiszteletére rendezett filmes estet Leslie Mandoki a tutzingi RedRock stúdiójának mozijában. Az eseményen Ákos bemutatta a "Magunk maradtunk" című kisjátékfilmjét, amelyet maga írt és rendezett, valamint a zenéjét is ő szerezte. Leslie már a hivatalos bemutató előtt megtekintette a filmet, nagy hatással volt rá, és fontossá vált számára, hogy ez a munka elérje a művészfilmek rajongóit világszerte .



A filmes estén a vendégek közt jelen volt a német filmakadémia elnöke és a legnagyobb német filmstúdió vezetője illetve vezető szakújságírók, akik őszintén gratuláltak Ákos alkotásához.



A Mandoki Soulmates frontembere előbb a stúdiójában, majd az otthonában látta vendégül a résztvevőket, akikkel a filmvetítés után hajnalig beszélgettek művészetről, szenvedélyről és sok más témáról – jófajta magyar borok és finom ételek társaságában.



Ákos és Leslie barátsága 24 éve kezdődött, amikor Leslie a Disney zenei igazgatójaként kérte fel Ákost a Tarzan-rajzfilm Phil Collins által írt dalainak műfordítására és a magyar verziók feléneklésére.



A Mandoki Soulmates formáció 2022-es, Magyar Képek néven ismert, nagy sikerű aranyalbuma is Ákos baráti "támogatásával" jött létre, aki dalszöveget is jegyez a kiadványon, és énekelt is a lemezen.



