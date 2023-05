Nyilvános szezonnyitó közönség- és sajtótájékoztató a Margitszigeten Nagyszabású évadnyitó műsor sztárokkal, meglepetésekkel a Margitszigeti Színházban május 23-án ! Ismerje meg és válogasson a 2023-as szezon programjaiból.

Találkozzon a művészekkel, alkotókkal a margitszigeti nyári színház idei fellépőivel. Örömmel tájékoztatjuk, hogy a rendhagyónak készülő esemény közel 1,5 órára tervezett programjában a színház szinte teljes szezonjának előadásaiból részleteket tekinthetnek meg.

Egy különleges lehetőség, az idei évadban közreműködő művészekkel és alkotókkal történő találkozásra.

A színesre tervezett eseményen a külföldi művészek videóüzeneteikkel köszöntik a nézőket. Átfogó ízelítőt kaphatnak az eseményre látogatók a színház teljes 2023-as évadából. Részleteket láthatnak a szezon előadásaiból, opera, balett, musical, operett bemutatókból és koncertekből. Közvetítse az élményt!

Készíthet közös fotót, szelfit és most nem kell kikapcsolni a telefont sem. REGISZTRÁCIÓ A PROGRAMRA FONTOS INFORMÁCIÓ!

A regisztráltak a belépéshez a helyszínen karszalagot és

egy titkos KEDVEZMÉNYKÓDOT is kapnak.

A kód használatával aznap, 2023. május 23-a éjfélig 50%-os kedvezménnyel vásárolhatnak jegyeket a Margitszigeti Színház egyes előadásaira a helyszínen és online is. FELLÉPŐK és PROGRAM:

Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Tánc-szín-játék Petőfi Sándor életéről - részlet (Magyar Nemzeti Táncegyüttes: SZABADSÁG, SZERELEM!) Szemenyei János: Walter dala (Szomor – Pejtsik – Miklós: BÁTHORY ERZSÉBET musical)

Benedekffy Katalin: Méltón a néphez, zongorán kísér: Nyitrai László (Szomor – Pejtsik – Miklós: BÁTHORY ERZSÉBET musical)

Caramel: Nem kell más című új dal (CARAMEL – ÚJRA)

Járai Máté: Szívem szeret című dal (Lehár Ferenc: LUXEMBURG GRÓFJA)

Bori Réka és Koltai Nagy Balázs: Szívemből című dal (Szikora Róbert – Lezsák Sándor: Az ÉG tartja a FÖLDET musical)

Romengo együttes és Lakatos Mónika (CHICO AND THE GYPSIES Előzenekar: Romengo)

Tangóbemutató sztár táncosokkal, harmonikán kísér: Kéméndi Tamás (TANGO WITH THE STARS! Astor Piazzolla szimfonikus tánc

show)

100 tagú cigányzenekar és vendégei, Peller Anna, Dancs Annamari, Peller Károly és Laki Péter Kálmán Imre: Csárdáskirálynő "Hajmási Péter, Hajmási Pál" (Utazás a világ körül a 100 Tagú Cigányzenekarral)

Dolhai Attila (Best of Dolhai)

Cotton Club Singers: New York, New York című dal, előadja: Kozma Orsolya, Szűcs Gabriella, Fehér Gábor és László Boldizsár (Cotton Club Singers - SINATRA)

Budapest Bár produkció: Farkas Róbert és Behumi Dóri, zongorán kísér: Ökrös Károly (BUDAPEST BÁR - Pesti történet) A fellépő művészeken túl, lehetőség nyílik még a találkozásra, többek között az alábbi művészekkel, alkotókkal, a teljesség igénye nélkül: Pápai Joci, Veres Mónika ’Nika’, Szulák Andrea, Beke Farkas Nándor, Janza Kata, Vágó Zsuzsi, Szente Vajk, Cseke Péter, Bagó Bertalan, Novák Péter, Zs. Vincze Zsuzsa, Zsuráfszky Zoltán, Nino Ramishvili, Darai Tamás, Vashegyi György, Káli Gábor, Ács Péter, Vidnyánszky Attila, Pataki András, Bogányi Gergely, Herboly Domonkos, Rajna Martin, Feledi János, Dobó Kata, Aczél András… [2023.05.14.] Megosztom: