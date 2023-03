Időutazás a Margitszigeten - Egy nap, amikor a dínóké a főszerep Egészen rendhagyó, borzongatóan látványosnak ígérkező produkcióval készül május 28-án a Margitszigeti Színház. A már megszokott, önmagában is páratlanul sokszínű zenés-táncos kavalkádot idén a 30 éves jubileumát ünneplő filmtörténeti klasszikussal, Steven Spielberg és John Williams mesterművével, a Jurassic Parkkal teszik még különlegesebbé, ami a színpad díszletét adó zöld lombok ölelésében, a MÁV Szimfonikus Zenekar kíséretében, óriásvásznon elevenedik majd meg a nézők előtt. A Margitszigeti Színház több évtizedes fennállása során mindig is egyedülálló karaktert, ízt adott a forró nyári estéknek, világot jelentő deszkáin a hazai és külföldi művészélet krémje egyaránt megfordult már, felejthetetlen pillanatokkal gazdagítva a jelenlévőket. Idén sem lesz ez másképp, sőt, a mindeddig alapvetően kiállítótérként, hangversenyteremként és színházként ismert művészeti tér ezúttal új szerepben is bemutatkozik majd, hiszen a háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer Steven Spielberg és a többek között például a Csillagok háborúja, az Indiana Jones, A cápa, a Schindler listája filmek ötszörös Oscar-díjas zeneszerző titánja, John Williams film- és zenetörténeti klasszikusának, a Jurassic Park-nak 30 éves évfordulója alkalmából, egy este erejéig nem csak a főváros, hanem az ország legnagyobb szabadtéri mozijává alakul át. Az 1993-ban bemutatott, immár kultikussá vált tudományos-fantasztikus kalandfilm egyszerre varázslatosan szép és idegtépően izgalmas jelenetei a színpad dús háttérdíszletét adó zöld lombok előtt felhúzott óriásvásznon elevenednek majd meg HD-minőségben, Farkas Róbert karmester dirigálásával, a MÁV Szimfonikus Zenekar kíséretében, egy minden eddiginél összetettebb látvány- és hangélményt nyújtó fantasztikus kompozícióban. „Örömmel tölt el minket, hogy mi is részesei lehetünk ennek a különleges évfordulónak, amire olyan rendezvényt álmodtunk meg, amely egyszerre méltó a Jurassic Park világszerte, így például New Yorkban, Londonban, Prágában, vagy éppen Pekingben, koncerttermekben, arénákban ünnepelt 30 éves jubileumához és a Margitszigeti Színház több évtizedes hagyományaihoz. Ebben az egyedülálló, természet ölelte környezetben, a MÁV Szimfonikus Zenekar játékával felcsendülő ikonikus John Williams zene kíséretében a képkockák valósággal életre kelnek majd, eddig még soha nem látott, lélegzetelállító dimenzióba emelve a filmélményt. Minden adott a teljes átlényegüléshez. " – mondta Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház igazgatója és művészeti vezetője.



Jegyvásárlás A színház a koncert napján és azt megelőzően a Nagy Dínófesztivál névre keresztelt eseménysorozat keretein belül további aktivitásokkal is gondoskodik az ősidei hangulatról. Felvezetéseként két nyereményjátékkal készülnek: az első egy február 23-ig futott igazán sikeres dínó jelmezverseny volt, melynek résztvevői között 10 db páros belépőjegyet nyerhettek az igazán szerencsések, míg a második egy rendkívül szórakoztatónak ígérkező dínókeresés, amelyben a Budapest utcáin gyanútlanul lődörgő ősállatokat kell lencsevégre kapni és a képeket feltölteni a színház Facebook oldalára. Végül, de közel sem utolsó sorban, főattrakcióként, a koncert napján az egész színház egy Dínó látogatóközponttá alakul, ahol a magyar őslénykutatás elismert szakemberi tartanak majd minden korosztály számára izgalmas ismeretterjesztő előadásokat a dínókról, és az itthon fellelhető őshüllőkről. Emellett vetélkedőkkel, ügyességi és csapatjátékokkal kapcsolódhatunk ki gyereknap alkalmából, vagy már az estére hangolódva, mint például a dínótojás keresés, dínócsontváz összerakó verseny, dínószépségverseny, vagy épp egy dínós műveltségi vetélkedő. Egy biztos: az esemény garantáltan egyedülálló, felejthetetlen lehetőséget kínál minden korosztálynak, hogy átélhessék a Jurassic Park varázslatos világát, és életre szóló közös élményekben gazdagodjanak.



Margitszigeti Színház [2023.03.06.] Megosztom: