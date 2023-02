Több mint színház, Élmény! - Margitszigeti Szabadtéri Színház 2023. A Margitszigeti Színház gazdag és felejthetetlen élményt kínál az idei nyárra, Early Bird kampánnyal szólítja meg a színházrajongókat, emellett most indult a farsangi Nagy dínó játékuk első fordulója. Világsztárok, a hazai legjobbak, ragyogó zenei tehetségek a klasszikus és pop színpadokról, látványos show elemekkel készülő koncertek, színházi, opera-, balett-, operett- és musical bemutatók; 30 éves a Jurassic Park, a kultikus film és gigantikus zenéje szimfonikus nagyzenekarral, családi dinó játékkal. Budapest egyesítése 150. évfordulójának ünnepi koncertje és kiállítása, Piazzolla, a tangókirály és az argentin tangó forró elragadó világa táncban, hamis és igaz szerelmi történetek, Shakespeare Szentivánéji álom vígjátéka és bolondos éjszakája a szigeten, Lehár Ferenc: Luxemburg grófja, világsikerű operettbemutató; a Rómeó és Júlia időtlen története varázslatos balettben, Verdi Attila operája sztárvendéggel, Sukhishvili, a Grúz Nemzeti Táncegyüttes; Gyilkos vagy áldozat? Báthory Erzsébet opera-musical; a hazai zenei és színházi élet nagyjai várják a nézőket a Margitszigeten, élmény versben, zenében és táncban a margitszigeti nyári színház varázslatos világában. A közel 4 hónapos szezon folyamatosan bővülő kínálata, a családi események, kiállítások és egyéb izgalmas rendezvények megtekinthetők a színház weboldalán. A teátrum Early Bird kampánya március 5-éig tart, mely lehetőséged ad arra, hogy a legjobb helyet a legjobb áron válassza ki az, aki él a lehetőséggel.



Hogy kikkel találkozhat a Margitszigeten a nyáron? Májustól indul a 2023-as évad, mely nagyszabású, egyedi produkciókat tartogat. Már kezdésként két világhíres brand fantasztikus produkcióját élvezheti a közöség! A SUKHISHVILI Georgiai (grúz) Nemzeti Táncegyüttes tagjai olyan „eszement" táncművészek, akik akár arra is képesek, hogy egy óriási ugrás után térdre érkeznek meg a padlóra. Igen. Térdre. Az egész világ érthetetlenül áll azelőtt, hogy hogyan csinálják mindezt! Az ő produkciójukat szintén egy valódi kuriózum követi majd. A Margitsziget csodavilágában kicsik és nagyok egyaránt átélhetik a lenyűgöző film-zene-koncert varázslatot, hisz a 65 millió évvel ezelőtt kihalt dinoszauruszok világát felélesztő Jurassic Parkot HD minőségben láthatják majd óriásvásznon, élő szimfonikus zenekarral, John Williams ikonikus filmzenéjével, melyet a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában hallhatunk. Júniusban érkezik a Margitszigetre a nemzetközi hírű virtuóz, Daniel Lozakovich, akit csodagyerekként tartottak számon, ám mára az egyik legizgalmasabb játékú hegedűművész lett és a világ legnagyobb színpadain arat hangos sikereket. Lozakovich fenséges muzsikálása teszi majd igazán varázslatossá a 2023-as év klasszikus zenei nyitókoncertjét, melyet évről-évre a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közösen álmodik meg a színház. Az est karmestere Káli Gábor. A Margitszigeti Színház évről-évre világhíres operasztárokat hív Operagálájára. Idén két olyan hang érkezik, amely eléri a csillagokat! Pretty Yende és Nadine Sierra szopránját Párizs, New York, London, Bécs kiemelt operaházai után Budapesten is élvezheti a közönség. A Golden Age Operagála repertoárján Verdi, Bellini, Rossini ismert dallamai mellett olyan népszerű dalok kerülnek repertoárra, mint a „A boy like that" a West Side Storyból vagy épp az „As Time Goes By" a Casablancából. Az opera-előadáson a Magyar Állami Operaház Zenekara működik közre. A műfaj szerelmesei, a tavaly hangosan ünnepelt Attila operabemutató után, idén is hatalmas élménnyel gazdagodhatnak. A különleges látványvilággal és rendezéssel színre vitt előadás – a nagy sikernek köszönhetően – 2023-ban is színre kerül. Idén Petőfit ünnepeljük, így a Margitszigeten sem maradhat el a nagy költőnk életének jelentősebb pillanatait bemutató Szabadság, szerelem! című előadás a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel. A musical műfajának rajongóit sem hagyja a színház élmény nélkül. A Báthory Erzsébet opera-musical, a 2012-es ősbemutató után, 2023 nyarán ismét színpadra kerül a Margitszigeti Színház és a Kolozsvári Magyar Opera közös produkciójaként, neves főszereplőkkel. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházzal közös szabadtéri bemutató pedig egy népszerű operett lesz. A Luxemburg grófja Szente Vajk rendezésében, sztár szereplőgárdával kerül bemutatása júliusban. Sokunk kedvenc bulis dalát, a Bamboléot is elénekelhetik a nézők ezen a nyáron közösen a Margitszigeten, hisz a Chico & the Gypsies egy hamisítatlan világzenei koncert-showt ígér. A könnyed kikapcsolódást szeretőket további koncert-show is várja: Hazánk legnépszerűbb dívája, a finom nőiességéről ismert énekesnő, Zséda lép színpadra a szabadtérin. Szerelem, érzékiség, szenvedély, azaz a Rómeó és Júlia balett, az örök klasszikus. A Prokofjev zenéjére készült balett, most új rendezésben, kirobbanó energiákkal kerül színre a Maribori Balett előadásában a Margitszigeten. És továbbra is tánc! TANGO WITH THE STARS! Az ország legnépszerűbb, a televíziós show-műsorokból megismert versenytáncosai, versenybajnokai Astor Piazzolla, a tangó királyának műveiből álló esten varázsolják el a közönséget. Dolhai Attila 20 éve van színpadon. A népszerű színész, énekes épp 2003-ban a Mozart! musical címszerepével került be a köztudatba és ez hozta meg számára a máig tartó sikert. Az elmúlt 20 év legfontosabb szerepei, állomásai, dalai és saját zenekarának szerzeményei színesítik majd a Best of Dolhai produkciót, melyben neves sztárvendégek is feltűnnek majd. És a nagy nevek sora még nem ért véget! Idén a „HANG", Frank Sinatra legnagyobb slágereit is eldúdolhatjuk a Cotton Club Singers énekeseivel. Caramel pedig már régóta visszatérő vendég a Margitszigeten. Koncertjén a régi kedvencek és az új, rádiós slágerlistákat vezető szerzemények mellett részletek hangzanak el Mesterkód című musicaljéből. A 100 Tagú Cigányzenekar a klasszikus zenei művek mellett tradicionális magyar cigánymuzsikát és nótát játszik, a műsor lenyűgöző és megunhatatlan. A margitszigeti nagyszínpadon különlegesség, hogy teljes számban lépnek fel. A régi visszatérők sem maradhatnak el, így érkezik majd Geszti Péter a Best of Geszti produkcióval, Fenyő Miklós a legnagyobb slágerekkel és a Budapest bár is a számos remek énekest felvonultató hagyományos nyárzáró koncertjével.