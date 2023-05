50. születésnapján érkezik az Ossian gitáros Rubcsics Richárd szólólemeze! Június 19-én, 50. születésnapján jelenik meg az Ossian gitáros Rubcsics Richárd első szólólemeze. Ennek első előfutáraként a Föld című dallal ismerkedhetünk meg. Az Énséges idők címet kapott album dalait Ricsi írta, hangszerelte és játszotta fel. A lemezen a négy alapelem (Föld, Víz, Tűz, Levegő) köré épülő négy tételes instrumentális gitárorgia mellett énekes dalok is helyet kaptak, melyekben Ricsi állt a mikrofon mögé, hogy személyes hangvételű dalszövegeit maga tolmácsolja.



Igazi meglepetéseket rejteget a lemez, és két egészen különleges stíluskaland is szerepel a dalok között, ahol Kodolányi Imola hangját is hallhatjuk, valamint készült egy feldolgozás is, az Autumn Leaves jazz klasszikus Rubcsics féle verziója.



Az Ossianos zenész- és szerzőtárs Paksi Endre egy dal- és dalszöveg erejéig vendég az albumon - ezzel is megünnepelve az iden már 25 éves Paksi - Rubcsics fémjelezte Ossian korszakot. Dallista:

01. Föld (instrumentális)

02. A Semmiben

03. Peregrinus (instrumentális)

04. Vendég a Múltból (vendég: Paksi Endre)

05. Levegő (instrumentális)

06. Autumn leaves (instrumentális, feldolgozás)

07. Árnyék (vendég: Kodolányi Imola)

08. Ami elveszett

09. Tűz (instrumentális)

10. Élek

11. Zuhanás (vendég: Kodolányi Imola)

12. Víz (instrumentális) A CD már előrendelhető a kiadói webshopban.

Az album mellé mindenki ajándékba kapja az Ossian tripla születésnapi évének '65 - 25 - 50' tiszteletére megjelenő H-Music lapszámot, melyben alapos interjú szerepel Ricsivel is a szólóanyag összes kulisszatitkáról. Az Ossian természetesen robog tovább! H-Music Hungary [2023.05.14.]