Budapesten ünnepelnek a Harley-sek Tegnap kezdődött Budapesten a Harley-Davidson 120. Jubileumi Fesztivál, Európa legnagyobb motoros találkozója. Harley-Davidson rajongók ezrei érkeznek a hétvégén Budapestre, hogy megünnepeljék a motorgyártó cég fennállásának 120. évfordulóját. A 120 éves Harley-Davidson Európai Fesztiválját, amely sok szempontból egyedinek és izgalmasnak ígérkezik, június 22-25. között tartják Budapesten.



A Puskás Aréna Parkban kerül megrendezésre a fesztivál, a látogatók négy, programokban gazdag napra számíthatnak, világszínvonalú élőzenei kínálattal. Hat színpadon több mint 50 zenekar lép fel és nyújt változatos zenei programot. A nagyszínpadon számos nemzetközileg elismert banda ad koncertet. A fesztivál első napján többek között a kanadai rock legenda Danko Jones és az Ausztrál Airbourne alapozták meg a hétvége hangulatát. Június 23-án, pénteken a női zenészeké lesz a főszerep, fellépnek többek között a nashville-i nővérek, Rebecca és Megan Lovell fémjelezte Larkin Poe. Itt lesz az ausztrál rock banda, a Wolfmother június 24-én, szombaton és az angol The Darkness is. A Deep Purple legendája, Glenn Hughes június 25-én, vasárnap játssza el az együttes legkedveltebb számait. Természetesen nem hiányozhatnak a zenei palettáról a hazai zenekarok sem, zúz majd a Pokolgép, az Edda és az Anna and the Barbies is fellép.



Népszerű zenekarok tribute bandái is szórakoztatják majd a motorosokat, mint pl. a Cry Free (Deep Purple), a KISS Forever Band (KISS) vagy a Big GunZ (AC/DC).





Már az első napon óriási érdeklődés kísérte a Harley-Davidson születésnapi rendezvényét, ahol délelőtt tíz órától egészen éjfélig – több helyszínen – zajlottak a programok. A közönség által annyira kedvelt zenei programok mellett szórakozási lehetőségek széles tárháza várja a látogatókat, itt tényleg mindenki megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot: a fiatalok, a családok és az adrenalinfüggők is. Motoros programok – motorozási lehetőségek széles választéka, látványos motorshow-k, elképesztő beltéri és szabadtéri kiállítások a H-D motorok múltjáról, jelenéről és jövőjéről.



Aktív szórakozás – tematikus zónák, adrenalin park, családi park, bemutatók a fesztivál teljes területén. Szabadtéri mozi – ahol olyan filmeket vetítenek, amelyekben az elmúlt 120 év Harley-Davidson motorjai szerepelnek.



Vásárlás, étel, ital – 200-nál is több árus, köztük hivatalos Harley-Davidson dílerek, több mint 80 étel- és ital-árusítóhely kínál széles nemzetközi választékot.



A fesztivál egyik fénypontja lesz a Harley-Davidson parádé, amelynek keretében több ezer motoros gurul végig a város történelmi nevezetességei előtt.



A Harley-Davidson 120. évfordulós európai fesztiválja a fentiek mellett felejthetetlen ünneplése lesz a motoros kultúrának – látványos motoros bemutatók, kaszkadőr-bemutatók, freestyle motokrossz, triál, vagy éppen motoros földgömb. A lenyűgöző beltéri kiállításokon végigkísérhetjük a H-D motorkerékpárok múltját, jelenét és jövőjét és a kétkerekűek 120 éves történetét. A Harley-Davidson Expo mellett megrendezésre kerül a professzionális épített motorok bemutatója is. A budapesti rendezvény nem csupán az elmúlt 120 év ünneplése, hanem a jövőbe is tekint, hiszen a legújabb Harley-Davidsonokat és a teljesen elektromos Livewire motorkerékpárokat is kiállítják, sőt, négy napon keresztül arra is lesz lehetőség, hogy egy próbakörre elvigyék őket a magyar főváros utcáin.



Ha még nincs rajta a telefonodon a hivatalos Harley-Davidson applikáció, ne habozz, töltsd le most! Keress rá a Harley-Davidson applikációra az Apple App Store és a Google Play áruházakban.

Ha már a telefonodon van, mindenképpen kattints a frissítésre, hogy megszerezd a legújabb verziót és engedélyezd az értesítések küldését a telefonodra, hogy azonnal megkaphasd a legfrissebb információkat! A fesztivál program mellett pedig minden Harley-Davidson tulajdonos regisztrálhatja a motorját, megtalálhatja a legjobb útvonalakat a fesztiválra, sok minden más mellett.



