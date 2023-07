Kapcsolódó cikkek • Videóinterjú! Mi köze van Vastag Csabának az Első Emelethez? Íme a válasz! • Budapesten ünnepelnek a Harley-sek • A 120 esztendős Harley Davidson fesztiválján jártunk - folytatás Képgalériák • Airbourne • HD120 motorok A 120 esztendős Harley Davidson fesztiválján jártunk 2023.06.22. – 25. között került megrendezésre a négy napos Harley Davidson fesztivál, ami a Harley Davidson 120 éves jubileumát méltatott megünnepelni, rengeteg zenei és egyéb program keretében. Hosszú beszámoló lesz napokra bontva az eseményeket, két részben. Elöljáróban szeretném elmondani, hogy az utóbbi évek, évtizedek legkiválóbb, leghangulatosabb, legcsaládiasabb rendezvényén vehettem részt. Hasonló feelinget 20-25 évvel ezelőtt éreztem a régi klasszikus Sziget fesztiválon. A városban járva is mindenhol Harley motorosokba futhattunk, szebbnél szebb motorokat látva. Nemzetközi fesztiválról van szó, rengeteg német, angol, szlovák, cseh, lengyel, svájci, illetve amerikai, de még ausztrál motorossal is volt szerencsém találkozni. Mindenki kedves volt, és tényleg nem csöpögni akarok, ez komolyan így volt. Ha valaki a koncert közbeni „mosh pit” vagy „circle pit” közben véletlen fellökte a mellette álló társait, azonnali kézfogás, vállveregetés, esetenként baráti sörözés követte. A büfék kínálata is széles skálán ketyegett. Volt itt a sasliktól kezdve görög ételeken keresztül „minden is”, kürtöskalács, hamburger, palacsinta, taccos , nem maradtunk éhen, sem szomjan, mert ugyanígy az ital kínálat is széles volt. Az árak semmivel sem voltak magasabbak, mint bármelyik fesztivál esetén, sőt, tudnék kapásból példát drágább helyszínekre is. A kínálat mindig friss volt, a több tízezres létszám ellenére nem kellett sokat várni a kiszolgálásra sehol – ez nálam hiperaktív türelmetlen lévén különös piros pont, mindenhol öt-tíz perc alatt kiszolgáltak. A Harley Davidson Párizsból Budapestre tartó útja 1600 km hosszú volt. Ezt az utat három nap alatt tették meg a motorosok, június 19-én indulva, mindennap egy-egy éjszakai pihenő állomást beiktatva. Június 22-re a Fesztivál első napjára mindenki megérkezett a Puskás Aréna parkba. HD120 motorok - klikk a fotóra

A négy nap leforgása alatt a különböző koncertek előtt és között természetesen a kiállított motorokban gyönyörködhettünk igény szerint. Volt H-D Expo, ahol a legújabb Harley modellekkel is megismerkedhettünk. A látogatók kipróbálhatták kedvenc motorjukat – én is felültem kettő gyönyörűségre – igény esetén a Harley munkatársai szívesen válaszoltak minden esetleges kérdésre. A Harley öltözékek is bemutatásra kerültek, a hétköznapi viseleten át a legújabb 120 esztendős évfordulóra készült különleges kollekció darabjaival, kiegészítőivel. A Sportcsarnokban megtekinthettük a Harley 120 éves történelmének legmeghatározóbb darabjait. A legritkább modellekkel is találkozhattunk a kiállításon. Magyar vonatkozás: Sulkowsky Gyula és Bartha Gyula 1928-ban egy oldalkocsis Harley Davidson motoron vágtak neki a túrának, amelynek nyolc éve alatt hetven országot érintettek, és százhetven kilométert tettek meg. Emellett volt veterán auto motor kiállítás, egyedi épített motorok expója. Tesztmotorozás, bemutató motorozás, elektromos motorokról is sok infót gyűjthettünk be. Az adrenalin függőknek is akadt program igény esetén az „adrenaline parkban”, emellett volt szabadtéri mozi, cirkusz, vidámpark, country buli több, mint 200 country táncossal, akikhez a lelkes tagjai a közönségnek / vendégeknek bátran csatlakozhattak. A zenéről itt a Don Attila Band gondoskodott. Az esemény látogatói részt vehettek sorsoláson, ahol a jegyek között fődíjként egy világon 1700 db számban készült egyedi Harley Davidson motor : Heritage Classic 114 modell volt a fődíj. Láttam a sorsolást is és a nyertest is aki a nagyszínpadon vehette át nyereményét. Tombolákat is lehetett venni, amiknek a bevételét jótékonysági célra fordították az Open Mind alapítvány javára. Természetesen rengeteg koncerten vehettünk részt a négy napban, és azt kell mondanom, imádtam. Több száz koncertet és fesztivált jártam meg az elmúlt 25 évben, de ennyire jól rég éreztem magam fesztiválon. Lettek új kedvenceim, a régi kedvenceimben sem csalódtam a négy napos koncert dömpingben. Első nap - 2023.06.22. Négy színpadon zajlottak párhuzamosan a koncert események a fesztivál teljes egésze alatt. A Rock’n’Roll színpadon az RHS DJ Team melegítette be a látogatókat.

Őket a miskolci Vadkelet zenekar követte, akik „rockabilly” muzsikájukkal szórakoztatták a nagyérdeműt.

Ugyanezen a színpadon egy óra szünettel két felvonásban a 2002-ben alakult Pedrofon zenekar lépett fel az este folyamán, akik a swinget keverik a rock and roll stílussal. Volt még a délután folyamán jó pár fellépő a H.O.G. , az FM 103,9 és a Hard Rock Cafe színpadán : Floyd Experiment, Evermind, Kontor Horváth Acoustic, Dynamite Dudes, Basket Case, Dos Diavolos, Ed Philips and the Memphis Patrol, Inka-HU2 tribute band, Iron Maidnem. Az első nap két fő fellépője a Nagyszínpadon Danko Jones és az Airbourne zenekarok voltak. Utóbbin a „circle pit” közepén a harmadik sorban foglaltam helyet, körülöttem mindenhol örvénylő tömeg, elképesztő hangulat Az Airbourne 2003-ban alakult ausztrál hard rock zenekar, akik fő hatásukként a szintén ausztrál AC/DC zenekart említik, amit le sem tagadhatnak. Jellegzetes védjegyük, koncertjeiken a színpad teljes széltében hosszában magasságában Marshal hangfal hegyet építenek fel, amiket még a holdon is hallanak szerintem. Korábban 2019-ben voltak itt utoljára a Fezen fesztiválon, ahol szintén jelen voltam, és három napig nem hallottam a hangeröjüktől. Ez szerencsére most nem így volt, ellenben óriási bulit csaptak ismét. A Terminátor 2 intrójával vezették fel a koncertet, majd az első pillanattól teljes lendülettel berobbanva a színpadra, őrült gitár csépelésbe kezdtek. A koncert alatt nem maradhatott el a Motorhead fémjelezte guruló bárpult, ahonnan Whisky kólákat osztogattak a közönségnek, majd ezt fokozták tele sörös poharak és italok célzott közönségbe dobálásával, amiket az ügyes szemfüles rajongók mindig elkaptak, és „seperc” alatt elfogyasztottak. A frontember Joel a koncert közepén felpattant egy biztonsági nyakába, végig szánkázva a közönség sorai között, közben egy sörös dobozt homlokához ütögetve fejével felpattintva, meglocsolva a körülötte állókat , akik ezt ezen a párás fülledt napon nagyon is örömmel viselték. Másfél órás műsoruk alatt egy perc pihenőt sem tartottak szinte, még egy szirénával is felhangolták szó szerint a közönséget a ráadás daloknál. Bennük sosem csalódik az ember, bármelyik koncertjükre elmegyek legközelebb is. Airbourne koncert képekben - klikk a fotóra

Második nap – 2023.06.23. Második napon sem volt hiány zenében.

Délelőtt a Holló együttes, majd kora délután a Doors Emlékzenekar, a Lead Zeppelin, a ZZ Copy tribute zenekarok, majd a Big Gunz, Häxan zenekarok léptek fel. Eközben a másik színpadon Weber Zsuzsi, majd Németh Juci és G Szabó Hunor , RockMilady, Lukács Gabi feat New Procejt és a Hairy Groupies szórakoztatták a nagyérdeműt. A nagyszínpad egyik főszereplője az este folyamán az Anna and the Barbies voltak, akik ismét egy hibátlan, magával ragadó őrült hangulatú koncertet adtak. Anna (és zenekara) mindig jó, eszméletlen hang, egyszerre karizmatikus és kedves személyiség, aki imád a közönséggel közvetlen kapcsolatot is teremteni, sokszor láttam már őket más fesztiválokon is, mindig biztos vagyok benne, hogy remekül szórakozom, ha az ő koncertjükre megyek, most sem volt ez másképp. Remekül áll Annának és a zenekarnak a Nagyszínpad, imádom őket, a tikkasztó meleg sem vette el a közönség kedvét, hogy hatalmasat bulizzanak a zenekarral. Annáékat az amerikai gyökerű Larkin Poe zenekar követte a Nagyszínpadon, egyenesen Észak -Georgiából. A zenekar élén Rebecca Lovell és Megan Lovell nővérek állnak. Stílusuk a southern rock- blues rock- folk rock keveréke.



Folytatás



Balázs Adrienn

