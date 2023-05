Headliner turnéval jön a Wolfheart novemberben!

Novemberben európai turnéra indul a finn melodikus death metal brigád, a Wolfheart. A KING OF THE NORTH TOUR 2023 állandó vendégei a Before The Dawn és a Hinayana lesznek, Budapestre pedig november 15-én érkeznek majd meg.

Bár a Tuomas Saukkonen vezette csapat már többször járt nálunk korábban, ez lesz az első igazi Wolfheart headliner turné. Ráadásul a főhős duplázik, hiszen majd 10 év kihagyás után 2021-ben újra életre hívta a korábbi projektjét, a Before The Dawn-t és még abban az évben egy új lemezt - Stormbringers - is - kiadott a Napalm Records gondozásában. Az ultra produktív zenész munkásságának megkoronázása lesz ez a turné, ahol a múlt és jelen találkozik.

A körút állandó vendége a Texasból érkező melodic-death / doom formáció, a Hinayana lesz, mely szintén nem ismeretlen a hazai közönség számára. 2022-ben a Barba Negra színpadán álltak már a srácok az Ultima Ratio Fest keretein belül.



A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a DECIBEL TOURING bemutatja:

WOLFHEART - KING OF THE NORTH TOUR 2023

Vendégek: Before The Dawn, Hinayana

2023.11.15.

Barba Negra Blue Stage

[2023.05.08.]