Symphonic Metal Nights - szeptemberben a Barba Negrában Idén ősszel útjára kel a SYMPHONIC METAL NIGHTS turné, mely 4 sokoldalú északi bandát hoz el Európába. A szimfonikus metal képviselői szeptember 17-én érik el Budapestet, ahol a hazai szcéna két kiemelkedő alakja csatlakozik az estéhez. A BARBA NEGRA-s állomás különlegessége, hogy akár 999 forintért lehet megnézni a 6 zenekart felvonultató programot.



Célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten, de minél több embernek tegyük elérhetővé az élőzenét. Az elmúlt időszakban nem ismeretlen az újítás, miszerint a regisztrációs jegy váltásával a belépés 19 óráig lehetséges, ezután a normál jegyár lép életbe. Azon rajongók, akik teljes árú jegyet vásárolnak, a tervezett, hasonló, kedvezményes belépős rendezvények létrejöttét támogatják! Köszönjük azoknak, akik részt vesznek ezek megvalósulásában.



Vissza a programra: Jön a Morten Veland multi hangszeres vezette norvég Sirenia, a Tuomas Seppälä vezette finn Amberian Dawn, a Heidi Parviainen énekes által megálmodott finn Dark Sarah és az igazán melodikus heavy / power svéd Rexoria.



Hozzájuk társul be a budapesti Meteora és Király Anna csapata, a Mezmerized. A Sirenia tizenegyedik lemeze olyanannyira friss, hogy éppen ma került ki a Napalm Records sütőjéből. Az '1977' nevet viselő korong dalait, illetve a klasszikusokat hozza el a csapat szeptemberben.



Az Amberian Dawn tavaly decemberben jelentett meg a különleges “Take A Chance – A Metal Tribute to ABBA” lemezt, így a turnén természetesen a feldolgozások kapják majd a hangsúlyt, de az igazi Amberian Dawn slágerekről sem feledkezhetünk majd meg.







A Dark Sarah 10 év munkásság és 5 lemez után bátran jelentheti ki, hogy Európában és az USA-ban is nagy népszerűségre tett szert, mindemelett itt az ideje, hogy végre Magyarországon is fellépjen! Ne hagyd ki a csapat első budapesti koncertjét!



A Rexoria legutóbbi lemeze februrárban jelent meg, ráadásul az “Imperial Dawn” mixelését a Within Temptation-ből ismert Stefan Helleblad végezte. A Frida Ohlin frontlány vezette csapat energikus bulija mindenképpen kötelező darab a stílus kedvelői számára.



Ha azt mondjuk, hazai szimfonikus metal szcéna, akkor mindenképpen említésre méltó a METEORA. A budapesti csapat ráadásul nemrégiben óriási lehetőséget kapott, az egyik dalukban a Lord Of The Lost-ból ismert Chris Harms működik közre.



Energikus, súlyos, modern. A Király Anna vezette MEZMERIZED végre hazai pályán is bemutatkozik! Éld át te is az ellentétek találkozását!



A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és az RTN Touring bemutatja:

SIRENIA (NO)

AMBERIAN DAWN (FI)

DARK SARAH (FI)

REXORIA (SE)

METEORA

MEZMERIZED

2023.09.17.

Barba Negra Blue Stage

Kapunyitás: 17:00

Jegyek H-Music Hungary [2023.05.29.]