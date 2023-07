Kapcsolódó cikkek • Zajlik a Véletlenül írtam egy könyvet forgatása - Európai koprodukcióban készül a családi film • Külföldi filmekkel bővül a legújabb hazai forgalmazó kínálata - Lélekemelő filmekkel érkezik a JUNO11 Distribution Kapcsolatok • JUNO11 Roving Woman - július 27-től a mozikban Az eddig elsősorban gyártóként és hazai alkotások marketing ügynökségeként ismert JUNO11 külföldi filmek forgalmazásába kezd: elsőként a Wim Wenders produceri felügyelete mellett született road movie-t, a Roving Womant hozza el a szép képek, a hangulatos zenék és a magával ragadó történetek szerelmeseinek. SZINOPSZIS 2022, Los Angeles. Sarát kirúgja otthonról vőlegénye, „Hollywood majdnem híres üdvöskéje”. A feldúlt nő egy lopott autóval vág neki a világnak, hogy ne csak új otthonra, de önmagára is rátaláljon. Egyedül, pénz nélkül rója az utakat, miközben különös idegenekkel találkozik, akik hozzá hasonlóan keresik a helyüket a világban. Céltalan, de felszabadult bolyongása során a kocsiban talált tárgyak egyre jobban felkeltik az érdeklődését a lopott autó tulajdonosa iránt, ezért végül úgy dönt, megkeresi őt. A roadmovie-t Connie Converse amerikai énekesnő titokzatos eltűnése ihlette. RENDEZŐI KONCEPCIÓ Sara, filmünk főhőse, egyedül van mind a világban, mind az úton, melyen lopott autójával száguld. Szembe kell szállnia saját magával, de a körülötte lévő veszélyekkel is. Utazása azonban nemcsak a kihívásokat, de egy új kezdet reményét is magával hozza, hiszen az úton mindenki gyorsabban fejlődik, új inspirációkat és megoldásokat talál, távolabb kerülve önmagától és a gondjaitól megtanulja magát kevésbé komolyan venni. A Roving Woman azt a helyzetet járja körbe, hogy az emberek, különös tekintettel egy olyan emberre, akinek nincs családja, otthona, és egy nap ezen felül még minden tárgyi javát is elveszti, hogyan keresik a helyüket a világban. A történetünket Connie Converse New York-i előadóművész inspirálta, aki 1974-ben, egy augusztusi napon életéből kiábrándulva bepakolta mindenét Volkswagen Beetle-jébe, és elhagyta az otthonát. Azóta senki nem hallott róla. Úgy döntöttünk, hogy egy hagyományos életrajzi film helyett sokkal izgalmasabb, ha azzal foglalkozunk, mi is történhetett vele az eltűnése utáni titokzatos időszakban. Élettörténetének azon periódusában, melyet egyedül töltött el az úton. Olyan csodálatos művészekkel karöltve, mint Wim Wenders (Párizs, Texas), Chris Hanley (Amerikai Pszichó) és John Hawkes (Winter’s Bone – A hallgatás törvénye) létrehoztunk egy nagyon különleges filmet, amely készítése során mélyen magunkba néztünk, de közben nevetni is tudtunk. A John Hawkes által írt dalok könnyűek és fülbemászóak, Sara néha csetlik-botlik, a karakterek pedig, akikkel útja során találkozik, leginkább furcsák, de mégis érdekesek. CONNIE CONVERSE



„Ha belegondolunk abba, hogy emberek léteznek, de egy idő után többé már senkisem emlékszik rájuk, akkor az olyan, mintha soha nem is léteztek volna.” Elizabeth Eaton Converse, becenevén Connie, 1924-ben született az egyesült államokbeli New Hampshire-ben. Sokan a női Bob Dylanként is emlegetik, és méltán gondolják, hogyha Connie aktívabban részt vesz az akkori zenei életben, befuthatott volna. Dalaira azt mondták: „Lovely, but not commercial.” Zenei stílusa nem követte a mainstreamet, és nem is volt hajlandó olyat írni, ami eltért volna az ízlésétől, melynek gyökerei az 1920-as évek eleji Greenwich Village-i folkszcénából eredeztethetőek. Családja, ismerősei, kollégái szerint nagyon visszahúzódó, introvertált személyiség volt. Élete során többször is meggyűlt a baja a dohányzással és az alkohollal, amihez hozzájárulhatott viszonylag hányatott sorsa is: a szülei, főleg az apja elutasította, megvetette a zenéjét, és haláláig nem is hallotta lánya egyetlen dalát sem. A legközelebbi kapcsolatban fiatalabb öccsével, Philippel állt. Nagyrészt neki köszönhetjük Connie fennmaradt örökségét, amelyet részben ő archívált. Az énekesnő első és egyetlen nyilvános szereplése 1954-ben a The Morning Show-ban volt, de az élő televíziós közvetítésről sajnos nem maradt fenn felvétel. 1956-ban felvett egy albumot testvérének Musicks (Volumes I and II) címmel. Annak ellenére, hogy zenéje élete során ismeretlen maradt, munkássága posztumusz elismerést kapott, miután 2004-ben szerepelt egy rádióműsorban. A 2009 márciusában megjelent How Sad, How Lovely című válogatáslemezen tizenhét dal hallható, többek között a Roving Woman is. Ezt az albumot több mint 16 millióan streamelték már a Spotifyon. További hat szám jelent meg 2020-ban Sad Lady címmel, melyek 1954 és 1956 között születtek. Connie1974-ben ötven évesen, számos búcsúlevelet hátrahagyva útnak indult, állítólag egy jobb élet reményében, de az eltűnése a mai napig megoldatlan rejtély. MICHAL CHMIELEWSKI - író/rendező A lengyel Michal Chmielewski végzettsége szerint mérnök és fotós. Videoklipjeit, rövid- és dokumetumfilmjeit európai fesztiválokon mutatták be, amelyeken számos díjat nyertek. Ez az első egészestés nagyjátékfilmje.



LENA GORA - író/producer/főszereplő Lena Gora Lengyelországban született. Színházi karrierjét odahaza kezdte, majd londoni és New York-i színpadokon folytatta. Jelenleg a Canal+ Varsó királya című sorozatában, illetve Bernard Rose legújabb nagyjátékfilmjében, a Traveling Lightban játszik, Stephen Dorff és Danny Huston oldalán. A saját édesanyja ihlette IMAGO, melyet nemcsak íróként, de színészként is jegyez, 2022 őszén került mozikba. A Netflixszel tavaly forgatott Egy éjszaka az óvodában című filmje nálunk is látható a streamingszolgáltató kínálatában.



JOHN HAWKES - koproducer/főszereplő John Hawkes amerikai színészt a hazai közönség elsősorban a Winter’s Bone – A hallgatás törvénye (2010) és A kezelés (2012) című filmekből ismerheti – az előzőért Oscar-, míg az utóbbiért Golden Globe-díjra jelölték. Emellett olyan filmekben és sorozatokban nyújtott emlékezetes alakítást, mint az Alkonyattól pirkadatig (1996), a Te meg én és minden ismerősünk (2005), a Martha Marcy May Marlene (2011), a Lincoln (2012), a Három óriásplakát Ebbing határában (2017) vagy a Deadwood (2004-2006) és az Egyszer fent..., inkább lent (2009-2013). WIM WENDERS - executive producer



Wim Wenders a modern német filmművészet egyik legfontosabb alakja. Párizs, Texas (1984) című filmje nemcsak a legjobb rendezőnek járó BAFTA-díjat, de az Arany Pálmát is elnyerte Cannes-ban. Berlin felett az ég (1987) című alkotását is díjazták a fesztiválon, de Berlinből is elhozta a legjobb rendezőnek járó díjat. A Buena Vista Social Club (2000), a Pina (2012) és A föld sója (2015) című filmjeiért Oscar-díjra jelölték. Wenders 1996 óta a berlini Európai Filmakadémia elnöke. ORIAN WILLIAMS - executive producer



Orian Williams amerikai producer. Legismertebb filmje az Oscar-és Golden Globe-jelölt A vámpír árnyéka, Willem Defoe és John Malkovich szereplésével, és a Joy Division legendás énekeséről, Ian Curtisről szóló többszörös cannes-i és BAFTA-díjnyertes Control. Orian Williams az executive producere Topolánszky Tamás Yvan a JUNO11 Pictures gyártásában készült, Montreali Nemzetközi Filmfesztivál fődíjas CURTIZ című nagyjátékfilmjének is. ALKOTÓK

Rendező: Mucha Chmielewski

Író: Lena Gora és Michal Chmielewski

Operatőr: Lukasz Dziedzic

Vágó: Przemyslaw Chruscielewski

Producer: Lena Gora (Amor Vacui Films)

Executive Producer: Wim Wenders, Orian Williams

Co-Producer: John Hawkes, Marta Lewandowska

(FWB Studio), Anna Lodej

Támogató: Polish Film Institute



SZEREPLŐK

Sara: Lena Gora

Gregory: John Hawkes

Hitchhiker: Chris Hanley

Motel Guy: Ed Mattiuzzi

Brian: Brian McGuire

Crissie: Crystal Rivers

Floyd: Bear Bardeaux

Chris: Chrisopher Zimmerer

