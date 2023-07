Kapcsolódó cikkek • Roving Woman - július 27-től a mozikban • Külföldi filmekkel bővül a legújabb hazai forgalmazó kínálata - Lélekemelő filmekkel érkezik a JUNO11 Distribution Kapcsolatok • JUNO11 Zajlik a Véletlenül írtam egy könyvet forgatása - Európai koprodukcióban készül a családi film Lakos Nóra író-rendező és a JUNO11 Pictures európai összefogásban készíti a Véletlenül írtam egy könyvet című egész estés családi mozit: a Nemzeti Filmintézet, az Eurimages és a Nederlands Filmfonds támogatásával készülő produkció ötvennapos forgatása június 16-án indult. A szívet melengető és sok-sok humorral elmesélt felnövéstörténetben a főszereplő Demeter Villő mellett Mátray Lászlót, Rujder Vivient, Zsurzs Katit, Tenki Rékát, Lovas Rozit és Mucsi Zoltánt láthatják majd a nézők. Megérkeztek az első FOTÓK a forgatásról. A Véletlenül írtam egy könyvet hiánypótló, sírós-nevetős családi film, amely ismert színészekkel, különleges helyszínekkel és 21. századi látványvilággal vezeti be a nézőket egy kedves, kissé különc család életébe: Nina (Demeter Villő) legfőbb vágya, hogy író legyen, kreativitását az animációs filmrendező apjától (Mátray László) örökölte. Mindennapjait kétbalkezes bűvész öccse (Hárs Bonca) kavarja fel, s mivel az anyukája (Lovas Rozi) korán meghalt, a női mintát kissé merev nagynénje (Tenki Réka) nyújtja a családban. Amikor apja életébe új szerelem (Rujder Vivien) érkezik, Nina a szomszédban élő bohém írónő (Zsurzs Kati) iránymutatásait követve az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését, és nyitja meg szívét az új családtag és az első szerelem (Kövécs Barnabás) előtt. Az első forgatási napon a stáb Óbudán vett fel jeleneteket a főszerepet játszó, a filmvásznon most debütáló Demeter Villővel, aki azonnal profiként követte a rendezői utasításokat. A mindösszesen tizenhárom éves Villőnek bicikliznie kellett, méghozzá tökéletes időzítéssel, tempóját a menetrend szerint járó HÉV-vel összehangolva. Igazán sportos nap volt, hiszen néhány futós jelenetet is rögzített a stáb, Villőnek azonban ez meg sem kottyant, mivel hónapok óta edz a film gátugró jeleneteihez. „Van egy mondás, hogy csak gyerekkel és állattal ne forgass! Ebben a filmben mind a kettőből van bőven. Számomra Villő példája is mutatja, hogy gyerekekkel dolgozni csodálatos, hiszen őszinték, és mindig tisztán a kreatív feladatot teszik az előtérbe, ami gyakran a felnőtt színészek és a teljes stáb munkájára is pozitív hatással van. Villőt több mint háromszáz gyerek közül választottunk ki Steinhauser Andrea casting directorral egy másfél éves casting során, és mind a próbák, mind az első forgatási nap után azt látom, hogy nem találhattunk volna nála jobbat erre a szerepre” – mesélte a Hab után második nagyjátékfilmjét dirigáló Lakos Nóra az első nap élményeiről. A forgatás kedden folytatódott, amikor is Lídia (Zsurzs Kati) házában vett fel jeleneteket a stáb. Lídia egy igazi különc, akinek rendhagyó stílusa mind az öltözékén, mind a házán megmutatkozik – a film különleges képi világát biztosító díszletek és jelmezek a Szurdi Juci látványtervező és Lányi Fruzsina jelmeztervező vezette látványcsapat hónapok óta tartó munkáját dicsérik. A Véletlenül írtam egy könyvet egy szívet melengető felnövéstörténet, mely sok-sok humorral, érzékenységgel és egyedi vizualitással meséli el egy új család születésének történetét. A minden korosztály számára felhőtlen szórakozást ígérő film a holland Annet Huizing tizenkét országban, köztük idehaza is megjelent könyve, a Hogyan írtam véletlenül egy könyvet? adaptációja. A Véletlenül írtam egy könyvet című családi filmet Lakos Nóra írja és rendezi, producerei a CURTIZ-t és a Magasságok és mélységek-et is jegyző Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan (JUNO11), valamint Lakos Nóra (Squirrel Film), holland koproducerei Maaike Neve és Joram Willink. A film a Nemzeti Filmintézet, a Nederlands Filmfonds és az Eurimages támogatásával, a Véletlenül Film Kft. és a JUNO11 Pictures gyártásában, a Squirrel Film és a holland BIND koprodukciójában készül. Az alkotás line producere Tarr Erika, operatőre Bálint Dániel, látványtervezője Szurdi Juci, jelmeztervezője Lányi Fruzsina, zeneszerzője pedig az Emmy-díjas Jorrit Kleijnen. A főbb szerepekben a most bemutatkozó Demeter Villő mellett Mátray László, Rujder Vivien, Zsurzs Kati, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán és Hárs Bonca látható. A forgatást a film Facebook- és Instagram-oldalán lehet figyelemmel követni. [2023.07.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK egyéb [2023.07.23.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu