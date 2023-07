Kapcsolódó cikkek • Roving Woman - július 27-től a mozikban • Zajlik a Véletlenül írtam egy könyvet forgatása - Európai koprodukcióban készül a családi film Kapcsolatok • JUNO11 Külföldi filmekkel bővül a legújabb hazai forgalmazó kínálata - Lélekemelő filmekkel érkezik a JUNO11 Distribution Az eddig elsősorban gyártóként és hazai alkotások marketing ügynökségeként ismert JUNO11 forgalmazóként életigenlő és felemelő filmeket ígér: a női produceri vezetésű, és ezáltal idehaza unikális filmterjesztő, a JUNO11 Distribution egy Wim Wenders produceri felügyelete mellett született road movie-val, a Roving Womannel nyitja külföldi filmjeinek bemutatását. A film július 27-én érkezik a hazai mozikba. A JUNO11 Pictures neve nem ismeretlen a hazai filmszakmában: a Sümeghy Claudia producer és Topolánszky Tamás Yvan rendező által alapított produkciós cég az elmúlt években olyan filmeket gyártott, mint a CURTIZ – A magyar, aki felforgatta a Hollywoodot, vagy a Magasságok és mélységek, jelenleg pedig a DVNA című sorozattervén és a napokban forgatni kezdett Véletlenül írtam egy könyvet című hiánypótló családi filmen dolgozik. A cég a saját címeit mindig is maga forgalmazta, az itt szerzett tapasztalatokat a jövőben más hazai és külföldi gyártók filmjeinek terjesztésében is kamatoztatja. A JUNO11 Distribution néven elindított üzletág szellemiségét erőteljesen meghatározza a női látásmód, s mint ilyen, unikális a hazai piacon. A cég stratégiai vezetője Sümeghy Claudia, marketing vezetője a korábban Woody Allen és Pedro Almodóvar filmek hazai kampányain is dolgozó Molnár Kata Orsolya, art directora Topolánszky Tamás Yvan, a terjesztésért felelős vezetője pedig számos hazai produkció hagyományos és alternatív forgalmazását lebonyolító Teszler Tamás. A sajtókapcsolatokért szabadúszóként Tamás Dorka felel. „2023-ban a filmforgalmazói piacra belépni mondhatni őrültség, ráadásul a mi kis országunk számos disztribútorral büszkélkedhet – így az üzletág elindítása sokkal inkább a filmek iránti rajongásunk és lelkesedésünk újabb megnyilvánulása, mintsem várakozásokkal teli üzleti megfontolás. Mi a filmekre mindig is úgy tekintettünk mint egy rendelkezésünkre álló eszközre, amivel a szórakoztatás mellett a közösségeink lelki állapotára is hatással lehetünk. A JUNO11 csapata közösen választ tartalmakat: a marketingvezetőtől kezdve a gyakornokainkon át mindenki együtt nézi a filmeket, majd hosszan beszélgetünk róluk, és szavazunk. Ahogy a filmkészítés során, itt is arra törekszünk, hogy a legkülönbözőbb érzékenységi szinteken értelmezhető filmeket mutathassunk be a hazai közönségnek, miközben azzal foglalkozunk, ami nekünk is örömet okoz, és minket is feltölt” – mesélte Sümeghy Claudia a filmválasztás szempontjairól. – „A csapatban és a vezetőségben is jóval több a nő, így óhatatlanul is átjárja a mindennapjainkat egyfajta női erő – a filmválasztás során ez másfajta érzékenységet, új szempontokat, a hétköznapokban pedig családbarát munkakörnyezetet és kiegyensúlyozott légkört jelent nálunk.” A JUNO11 Distribution július 27-én érkezik első külföldi filmjével, a Wim Wenders produceri felügyelete mellett született Roving Womannal. A Michal Chmielewski rendezte road movie Sara-t (a forgatókönyvet a rendező mellett társszerzőként is jegyző Lena Góra) követi, aki miután vőlegénye váratlanul kirúgja, elköt egy kocsit. Amerika végeláthatatlan útjain autózva különös emberekkel találkozik, majd úgy dönt, felkeresi az autó tulajdonosát (John Hawkes), aki a kocsiban talált zenéken keresztül megérinti a szívét. A film a szép képek, a hangulatos zenék és a magával ragadó történetek szerelmeseire számít a mozikban. A JUNO11 Distribution nyári kínálata a tavalyi év kedvenc svájci vígjátékával folytatódik: a nyár végén érkező Golden Years egy hatvanas házaspár (Esther Gemsch és Stefan Kurtz) története, akik egy Földközi-tengeri körutazáson remélnek új lendületet adni kapcsolatuknak, miután azonban elsodródnak egymás mellől, váratlan felfedezéseket tesznek önmagukról, és új irányt találnak közös életüknek is. A finom humorban, váratlan fordulatokban és életkortól függetlenül megszívlelendő gondolatokban gazdag filmet a magyar származású, de már Zürichben született Barbara Kulcsár jegyzi rendezőként. A forgalmazó az őszi szezont Adrian Goiginger szívmelengető filmjével nyitja: A róka egy fiatal katona és egy rókakölyök rendkívüli barátságának igaz története, melyet a direktor saját ükapjának története ihletett. A lehetséges világok legjobbika rendezőjének a két világháború között játszódó új filmje bensőséges dráma a hűségről és a megbékélésről. A film október 12-étől lesz látható a magyar mozikban. [2023.07.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK egyéb [2023.07.23.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu