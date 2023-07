Szereplőváltozás az operagálán - Francesco Demuro lép színpadra Nadine Sierrával a Margitszigeten A Margitszigeti Színház értesíti közönségét, hogy a 2023. július 29-ére meghirdetett Operagála eseményen való részvételét Pretty Yende, sajnálatos és váratlan családi esemény miatt lemondani kényszerült. A Színház változatlan időpontban megtartja az előadást. Nadine Sierra, az előadás másik világhíres szopránja, változatlanul fellép a gálán, partnere Francesco Demuro kiváló operatenor lesz, aki korábban a Müpa: A puritánok előadásában már nagy sikerrel mutatkozott be a magyar közönség előtt. A Margitszigeti Színház osztozik Pretty Yende művésznő gyászában. Nadine Sierra és Francesco Demuro több világszínpadon is szerepelt már együtt. Az operagála repertoárja hasonló lesz, mint a korábban tervezett. Verdi, Mozart, Donizetti, Gounod leghíresebb áriái, valamint Lehár operett és Bernstein musical is szerepel a műsoron, de “Bésame Mucho” nélkül sem marad a közönség. Részletes műsor a színház weboldalán a programnál található.



Nadine Sierra új partnere a világhíres Francesco Demuro, olasz operatenor a magyar közönség számára nem ismeretlen. Korábban az NFZ és a Müpa meghívására Bellini A puritánok, később Bellini Az alvajáró operáiban, valamint az Operaházban Verdi Rigoletto előadásban, a mantuai herceg szerepében ünnepelhette a nagyérdemű. A Margitszigeti Színház örömmel fogadja a kiváló tenort, aki több alkalommal együtt lépett már fel Nadine Sierra művésznővel, többek között a Teátro La Fenicében, a San Francisco-i Operában és a New York-i Metropolitan-ben a Traviata, a Cosi fun Tutte, és a Bohémélet előadásokban, nagy sikerrel. A margitszigeti közönség ismét láthatja és élvezheti a két kiváló énekest Operagáláján. Karmester: Pabo Mielgo, aki rendszeresen vezényel a klasszikus zene nagy színpadjain, mint például a Wiener Musikverein, vagy a New York-i Carnegie Hall koncerttermeiben. Közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara.



