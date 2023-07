Kunos Emlékkoncert Százhalombattán július 30-án, Kun Péter gitáros halálának 30. évfordulóján

Kunos Emlékkoncert néven egy nagyszabású megemlékezésre kerül sor július 30-án, azaz e hét vasárnap Százhalombattán, a Szent István téren, ahol egykori zenésztársai, barátai, rajongói róják majd le tiszteletüket a tragikusan fiatalon - egy halálos kimenetelű közlekedési balesetben - elhunyt Kun Péter (Triton, Magazin, Sing Sing, Új Triton, Kanguru, Pokolgép, Edda Művek) gitáros előtt, halálának 30. évfordulóján.

A tiszteletadás 14 órától a városi temetőben közös koszorúzással indul - a Kun Péter emlékkiállítás a Barátság Kulturális Központban tekinthető meg -, 19 órakor pedig egy különleges emlékkoncert kezdődik.



Lévai Hangyássy László (basszusgitár) összefoglalója az eseményről:

“Péter halálának 30. évfordulójára a százhalombattai önkormányzat segítségével tudtuk megvalósítani ezt a már régen tervben lévő emlékkoncertet. Egy olyan műsort állítottunk össze, amelyben a fő vonal a Sing Sing, de a programban van egy Magazin, és egy Triton blokk is, amiben az egykori zenésztársak is színpadra lépnek majd. Illetve, had emeljem ki, hogy Péter lánya, Petra is közreműködik két dalban, az egyikben zongorán, a másikban gitáron játszik majd. Valamint az egyik vendégünk, Csordás Levente, aki az egyik legzseniálisabb hang az országban, e mellett nagyon univerzális is, hiszen bármit el tud énekelni, és semmit nem kopott a hangja az elmúlt évtizedekben.”



A rendezvény ingyenes!



H-Music Hungary

[2023.07.29.]