Kinn jártunk harminc éves Sziget Fesztiválon

Harminc esztendős idén a Sziget Fesztivál. Nem megyek bele a régen más, volt #régenmindenjobbvolt méricskélésekbe. Én jártam kinn anno 2000-től 2012-ig minden évben heti jeggyel.

Ezt követően 2018-ban voltam egy napot (igen, már az is a mostani másik, nagyobb, mainstream típusú Sziget volt), és most idén újra kilátogattam. Nem bántam meg. Más, mint a régi, másról szól, de nem hasonlítjuk össze a szilvát a körtével, mindkettő a maga stílusában tökéletes. Nagyon szerettem az ideit is, az embertömeg ellenére (pl. ez is más, ugye a régihez képest tízezrek helyett százezrek látogatnak ki az utóbbi években, a látogatók száma az elmúlt huszonöt évben tizenháromszorosára, a költségvetése a háromszázharmincszorosára nőtt).

Idén a statisztikai adatok szerint négyszázhúszezren látogattak ki a Szigetre.

A látogatók magyar-külföldi aránya kb. ötven-ötven százalékot tesz ki. A külföldiek java idén (is) Hollandiából érkezett, illetve rengetek német, szlovák, brit, spanyol látogató volt, de találkoztam új-zélandi sráccal jót beszélgetve, és egy philippinen lánnyal is, aki amúgy ukrán állampolgár, de sok területén élt a világnak, most a Sziget idejére és még egy-két hónapra érkezett Magyarországra, Egerbe. Két koncertet együtt buliztunk végig a Nagyszínpadnál, szombati napon.

Ugye a Szigeten már nem csak koncertek vannak, hanem mindenféle előadás, mulatság, és közösségi program megtalálható, amiken igény szerint részt vehetünk.

Ahogy írtam, augusztus 12-én szombaton voltam kinn a Szigeten.

Aznap a bejutás és a kijutás is zökkenőmentes volt (az első napon az Imagine Dragons koncertet követően, érthető okokból az embertömeget szabályozták a K hídon való áthaladás alatt, nyilván leszakadna a híd, ha kilencven ezer ember egyszerre indulna el rajta, tehát ok, hogy ez nem kellemes élmény, másfél óra volt aznap abban az idősávban kijutni, ellenben ha már úgyis várni kell, a tömeg végén lévőknek, addig körbe lehet menni újra a szigeten, amíg le nem megy a tumultus, ez a jövő évire javaslat, de persze semmi nem kötelező, szerintem jobb, mint várni egy helyben).

Tehát a bejutásra visszatérve, a hídon átérve még egy kicsit sétálunk a nemzetközi, minden nyelven üdvözlő zászlók között, egyenesen tovább sétálva rövidesen nekiütközünk a beengedő kapuknak, amiből van nyolc. (Itt megjegyezném, ahogy tömegközlekedésnél, mindenki megállt az elején sorba, így persze várnia kellett picit, hátrébb két kapu full üresbe (három méterrel volt odébb), odabaktattam és se perc alatt lehúzták a vonalkódom, és már rajtam is volt a karszalag. A Szigetre nem kereskedelmi mennyiségű egy napi élelmet és italt bátran be lehet vinni, tehát aki egy hétre ment, nem volt akadálya, hogy igény esetén ezen, pénzt takarítson meg. Valóban vannak ételek, amik drágábbak, illetve italok is, de bőven akad mind ételből mind italkínálatból olyan, ami semmivel sem kerül többe, mint más nagyobb rendezvény vagy fesztivál esetén. Természetesen repohár rendszer van, de ha üdítőt, vagy dobozos italt vettél, nem köteleztek rá a repohárra. (Én vettem, mert kellett a gyűjteménybe egy idei Szigetes is, nyilván persze természetesen a hatszáz másik mellé, #mindentgyűjtök).

A Halott Pénz indította aznap a Nagyszínpadon a műsort. Szépen meg is telt a tér, ahogy azt már megszokhattuk esetükben, és úgy láttam a külföldieknek is tetszett a produkciójuk, csápoló embertömeg volt minden felé, amerre a szem ellátott.

A Nagyszínpad mellett volt a Sziget Merchandise, itt az adott napi kedvenc előadóink merchandise cuccait vásárolhattuk, vagy szigetes stuffokat vehetünk, tetőtől talpig felöltözve igény esetén Szigetes cuccokba.

A Nagyszínpadon túl rengeteg kis színpad és közösségi élmény sátor van a Szigeten.

Freedome színpad, Samsung party aréna az extrém elektronikus zene kedvelőinek, Európa Színpad, Sztereo Színpad (Sláger FM), Tribute színpad a cover bandek kedvelőinek.

Everness Színpad, itt a koncertek mellett, között meditálhatunk is például az Everness Chill Gardenben. A Miraculumban közösségi festészeten is rész vehetünk, a Balance helyszínen jógázhatunk, a Sziget comedy keretén belül stand up humoristákat is megnézhetünk.

A Theatre and Dance Field sátorban színházi előadásokat tekinthetünk meg. A Cirque de Sziget sátor nevéből már kitalálhatjuk, hogy cirkuszi mutatványok, műsorok tárháza, artistákkal, különböző közkedvelt visszatérő cirkuszi társulatokkal. Az Artzone-ban különböző workshop foglalkozásokon vehetünk részt, megtanulhatunk rajzolni, kollázst készíteni, portré fotózni, de akár közösségi legozásban is részt vehetünk.

A Gamelandhubban társas játékozhattunk, pókerezhettünk, sakkozhattunk, darts mérkőzésre is benevezhettünk. Van még Civil Sziget, European meeting point, valamint Kalandpark az extrém sportok kedvelőinek.

Ez csak a fele volt a sok féle programnak, amiken a Szigeten koncertek mellett részt vehetünk.

Térjünk vissza a Nagyszínpadhoz, 17:45 – től Mimi Webb szórakoztatta a nagyérdeműt. Bevallom, életemben nem hallottam még róla (boomer vagyok – i am the kid of the 80TH – nem vagyok öreg, csak régóta fiatal). Ennek ellenére remek koncert volt, nagyon jó hangja van a lánynak, és a közönség egy része láthatóan (velem ellentétben) ismerte a dalszövegeket is, mert többször megénekeltette a tömeget. Ezután egy száz fős gyerekkórus lépett fel negyed órában, és énekeltek a békéért és a szeretetért, ami közhelyesen hangzik, de megható produkció volt.

Ezután következett 19:30-kor aki miatt alapvetően ezt a napot választottam. A Nagyszínpadon Niall Horan lépett fel, a fanatikus rajongó tábor rész már reggeltől (ahogy azt kell) várakozott az első sorokért, hogy színpad nyitáskor berohanva foglalhassa el legközelebbi helyét a színpadhoz.

Itt megjegyzem, üdítő ötlet, hogy évek óta négy egyenlő szeletre van választva a nagyszínpad nézőtere kordonokkal, így sokkal több kordon felület jut, biztonság szempontjából is átláthatóbb az embertömeg (tíz éve még csak ketté volt választva). Én inkább picit hátrébb mentem a mértani középre beállva, a középső kordonhoz, pedig lett volna még hely a tizedik sorban is akár, de kordonfétisem győzött, így az este hátralévő részében el sem mozdultam helyemről a koncertek végéig.

Niall Horan, a One Direction fiúbanda egyik oszlopos tagja. Senkit ne tévesszen meg a fiúbanda jelző, lehet igényes zenészekből álló egy ilyen csapat is (lásd szívem csücskei Backstreet Boys ugye-ugye), a One Direction tagok is ilyenek, pár éve mindegyikük szólóban folytatta karrierjét. Niall a legcsendesebbnek tűnő tag, ami senkit ne tévesszen meg. Először is esetében is jól látható, a kevesebb néha több (gondolok itt Harry Styles csapattársára, aki szeret sok lenni), Niall ezzel ellentétben egy megacuki, édes, kedves, aranyos srác, remek hanggal, maga írja a dalait, a szövegeit és a zenét egyaránt. Azt gondolom, megvan az új generáció Ronan Keatingje - akit imádok szintén nyilván, mivel korosztályom, Niall is már harminc éves - ellenben tizenegy éve a köztudatban, és hasonlóan fiatalon kezdte a pályát, mint anno Ronan.

A srác Ír származású, és ennek hangsúlyt is adott a koncerten többször több kontextusban is. Például az első sorokban többen az ír fanatikus rajongói közül valók, akiket már megismer, mivel mindenhova követik, és külön üdvözölte is őket. Majd kitért rá, hogy nem igazság, hogy a magyar lányok ennyire szexin néznek ki, és viccelődött azon, hogy ő írként nem tud lebarnulni, ez a legtöbb szín rajta, amit látunk mutatva az enyhén rózsaszín karjára.

Több dalban is gitározott akusztikus gitáron, élő zenekar is kísérte, egyenlő arányban játszott dalokat az új 2023-as albumáról és a korábbi két lemezéről. Összesen három albuma jelent meg szólóban 2017 óta.

Frappánsan a Nice To Meet ya dallal robbant be a színpadra, ami inkább besétálás volt széles mosollyal. Minden dal közben megjegyezte, hogy ez valami elképesztő ez a fogadtatás és ez a hely, amiről már látott sok videót, de hihetetlen számára ez az embertömeg a koncertjén. Minden dalt egy emberként skandálva énekelt a tömeg, amin minden alkalommal meghatódott. Olyan szerénységgel és alázattal játszotta végig a műsort-minden megnyilvánulását hatalmas sikongatás követte, sokan példát vehetnének róla a mainstream sztár világban. Mindemellett cseppet sem veszített határozottságából, uralta, belakta a színpadot oda vissza szaladgálva, vagy épp egy szál gitárral egy helyben állva, majd elkobozta a szelfi botos iphone-t a rajongó kezéből, színpadról készítve néhány felvételt, majd visszaadta jogos tulajdonosának.

Élő zenekar kísérte, még hegedűművész is van a zenekarában. Bő egy órás koncertje alatt persze, hogy az anyazenekarának az egyik dalát is előadta - Story of my life - illetve egy Tears For Fears feldolgozást is hallhattunk - Everybody wants to rule the world - ami cselesen az egyik dala (If you Leave me) folytatása volt. A koncert végén megesküdött, hogy visszatér hozzánk szóló koncerttel is. Szaván fogom.

Niall Horan setlist:

Nice to Meet Ya

Heaven

On a Night Like Tonight

This Town

The Show

Story of My Life

(One Direction song)

Heartbreak Weather

Cross Your Mind

If You Leave Me

Everybody Wants to Rule the World

(Tears for Fears cover)

Black and White

Save My Life

Meltdown

Slow Hands

Ezután kis szünet következett, hogy előkészíthessék, átépíthessék a színpadot az este fő fellépőjének, David Guettának.

Magam részéről popper rocker metal lady vagyok, aki ismer, tudja, pop zenétől viking metalig ketyegek, de az elektronikus zenék között is kedvelem a minőséget, amit David Guetta erősen kimaxol.

Elképesztő lézer és egyéb vizuális elemek showjának lehettünk részesei 21:15- től 22:45- ig másfél óra leforgása alatt. Lézerrel vagy tűzzel én megvehető vagyok, itt pedig mindkettőből volt bőven. A dalok pedig az újdonságok mellett a nyolcvanas kilencvenes éveket idézték, mai köntösbe öltöztetve David Guetta módra. Óriási tombolás és tánc vette kezdetét az első ütemtől, és kitartott másfél órán át, jó páran lettek rosszul a tömegben, a hőségben, de itt is gratulálok a biztonságiaknak, akik rendkívül precízen és hatékonyan végezték munkájukat, jó néhány ájult lányt kapkodtak ki a közönségből, illetve aki adott esetben kötekedni ment a tömegbe, hamar megbánta, mert pikk pakk kiszedték és eltávolították a helyszínről. Nekem a nosztalgiafaktorom a tetőfokára hágott az olyan daloknál, mint a Be my lover, Baby Don’t hurt me, I ’m good (Blue átdolgozás). A fények, lángcsóvák természetesen a zene ütemére másodperc pontosan kiszámolva villantak, lobbantak, sokszor egybefüggő gigantikus képet festve a nagyszínpad kivetítőin, amin hol egy őserdő, hol parázs, hol egy Guettát tartó terminátor kéz, hol a csillagos égbolt jelent meg.

David Guetta setlist:

I’m Good (Blue)

(avid Guetta & Bebe Rexha cover)

Baby Don't Hurt Me

Sexy Bitch

Memories

Love Tonight

(Shouse cover)

Be My Lover (Hypaton Remix)

(La Bouche cover)

Play Hard

One Kiss

(Calvin Harris & Dua Lipa cover)

I Gotta Feeling

(Black Eyed Peas cover)

It Goes Like

(Peggy Gou cover)

When Love Takes Over

I Gotta Feeling

(Black Eyed Peas cover)

Without You

A Nagyszínpad műsora után áteveztem a Sláger FM színpadhoz, ahol Zoltán Erika lépett fel, és továbbra is fáradhatatlanul, jókedvűen, mosolyogva, vidáman pezsdítette fel a fáradt hangulatot, a kis táncos családjával együtt, nosztalgikus hangulatot varázsolva a levegőbe. Zoltán Erika sosem okoz csalódást, esetében biztosra vehetjük bármelyik buliján, hogy jól érezzük magunkat.

Az őt követő egykoron szebb időket megélt No Mercy „együttes” (már csak egy tag maradt a háromból) produkcióját nem méltatnám..., kicsit csalódás volt számomra, így múlik el a világ dicsősége, pedig jó hangja van az embernek, de a körítés és a többi eszméletlen civillé teszi a színpadon.

Ezután ahogy korábban is írtam, hazaindultam, öt perc alatt jutottam ki a Szigetről.

Nagyon szerettem ismét az ottani feelinget, nálam mondjuk fellépő függő is, de jövőre is kilátogatok, ha akár csak egyetlen világsztár kedvencem is jön.

Koncert videók

Balázs Adrienn



[2023.08.17.]