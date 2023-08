Az Imagine Dragons mindent megszépített a Szigeten Az idei Sziget Fesztivál második napja elhozta a sokak által legjobban várt fellépőt: az Imagine Dragons-t. Volt előtte Carson Coma és Yungblud is, de a 2008-ban alakult nevadai alternatív rock-együttest annyian várták, hogy a koncert előtt egy órával szinte megközelíthetetlenné vált a Nagyszínpad előtti terület. Aggódtam is, hogy mennyire lesz élvezhető a koncert a leghátsó sorok egyikéből... Kilenc év elteltével tért vissza a Hajógyári-szigetre a Imagine Dragons. A 2008-ban alakult zenekar, 2014-ben még nem volt ennyire ismert és sikeres, mint ma, de azóta olyan slágerek is lettek, mint a Demons, a Radioactive, a Bad Liar, a Thunder vagy épp a Beliver. Bár igazából már felsorolni is nehéz, még szerencse, hogy ők észben tudják tartani és még nagyobb szerencse, hogy a Szigeten mindet el is játszották. Imagine Dragons koncert képekben - klikk a fotóra

Tombolás volt, mi más! Az elmúlt években stabilan ott vannak a legtöbb lemezt eladó és legtöbb online streammel rendelkező zenekarok között, így nem is meglepő, hogy bárhol lépnek fel – a Szigetre épp a horvátországi koncertről érkeztek – óriási tömeg fogadja őket. A Szigeten már-már félelmetes volt mennyi az ember. Nem tudom, hogy a fesztivál szervezői mikor könyvelnek el teltházat, de a csütörtöki este esetében nem lepődnék meg, ha az lett volna. Miután átverekedtük magunkat olyan helyre, ahol legalább a kivetítőt láttuk és még levegőt is kaptunk, pont elkezdődött a show! Dan Reynolds-ról nem hiányzott a sportzokni, a fehér ing, sőt még egy „nagykabát” szerű ruhadarabot is felvett. Nem kellett sokat várni, hogy a felsőtestéről minden lekerüljön és jöhetett a füstgép és a konfetti eső. Nőként mit tagadjam, cseppet sem zavart, hogy az énekesen alig van ruha. Ugyanakkor, aki azt mondja, hogy ettől vesztett a zenekar az értékéből, azzal tudnék vitatkozni. Az Imagine Dragons olyan energiát visz a színpadra, olyan erőt sugároz, ami még egy rosszabb dalt is jobbá varázsol. Dan szeret „lelkizni” is, így néhány anekdota sem maradt el két szám között. Egyébként is nehéz időszakot élhet meg, hiszen áprilisban hivatalosan is elvált, talán ennek köszönhető, hogy néhány dal előtt – vagy közben – el is érzékenyült... Viszont, ezt már csak másnap, a rengeteg TikTok-videóból láttam én is. Pedig ott voltam, tomboltam, de messze... Ettől függetlenül hatalmas élmény volt a zenekart élőben hallgatni. Ahogy régen mondtuk: „CD minőségben” nyomták. A másfél órás koncert alatt tényleg lehetett érezni, hogy a szabadság szigetén vagyunk, hogy nincs lehetetlen, és a világ egy picit jobbá vált, ami a zenének köszönhető. (Kár, hogy ez csak addig tartott, amíg megérkeztem a K-híd elejére. Közel egy órás várakozás után sikerült is átjutni rajta. Ott, akkor azt gondoltam, hogy „soha többet a Szigetre”, de a rossz emlékek megfakulnak – pedig csak pár nap telt el – és, ha az Imagine Dragonsra gondolok, akkor a 2023-as Sziget-élményem is fantasztikus volt.) Fotósunk lencsevégre kapott még néhány zenekart, nézd meg a képeket a galériában! Yungblud, Carson Coma, Call Me Karizma, Stefánia Allstars, ék koncert képekben - klikk a fotóra

M. Adri

Fotó: Petró Adri [2023.08.15.]