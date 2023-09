Új produkció érkezik az Erkel Színházba: "A szabályok örökre megszűntek"

Képgalériák • Petőfi x Szendrey: szabadakarat>>>> Sajtótájékoztazó Új produkció érkezik az Erkel Színházba: "A szabályok örökre megszűntek" A reformkor első „celeb párja”, Petőfi Sándor x Szendrey Júlia különc szokásait, egymásnak jutott két évük felfokozott érzelemvilágát, a véleményformáló szerepük jelentőségét húzza meg tengelyül és mesél köré egy térben és időben is szabadon mozgó, koncerthangulatú történetet, a hamarosan színpadra kerülő szabadakarat>>>> című előadás. A csak néhány napra tervezett „pop-up produkció” bemutatója október 21-22-én lesz a fővárosi Erkel Színházban, a főszerepben – mások mellett – Schoblocher Barbarával, Ember Márkkal, AKC Misivel és Filoval. A három idősíkon, különböző helyszíneken játszódó cselekmény (1849. júniusától 1850 nyaráig, 1839-1841-ig és 1848 júliusától 1849 júniusáig) legfőképp arra keresi a választ, ki vagy kik felelősek azért, hogy a lánglelkű, de gyenge fizikumú költőt újra meg újra a csatatéren találjuk. Nem is csak a szabadság/szerelem viaskodik a lelkében, de a feloldhatatlannak látszó dilemma is: karddal vagy tollal szolgálhatja-e jobban a hazát? „A kor ünnepelt költője egy mindennel szemben (is) lázadó, extrém önkifejező, de mélységesen önkereső figura. A darab nem a mainstream Petőfit mutatja be, hanem az identitását kutató huszonévest, aki akár a korunk fiatalja is lehet” – mondja Almási-Tóth András, a szabadakarat>>>> rendezője, aki a szövegkönyvet is jegyzi. „A közismert énekesek színpadi jelenléte, a koncertszerű előadásmód kiragadja a sztorit a hagyományos színházi előadások, musicalek konvencióiból. A fizikai színház kifejező eszközeinek segítségével egy olyan színpadi szövetet szeretnénk létrehozni, amiben ugyan fellelhető az átélhető emberi történet, de a jelenetek ritmusa sokkal közelebb áll a mai fiatal generáció vizuális kultúrájához, az Insta- és Tik-Tok videók tempójához és látványvilágához” – mondják az alkotók. “A darab zenei világa egyfajta “Gen Z koktél”, melyben a mai pop-rock és alternatív rock friss hangzása és az újhullámos magyar rap tökéletesen megfér egymás mellett. A szabadakarat>>>> tehát a legfiatalabb generáció zenei nyelvén meséli el Petőfi Sándor és Szendrey Júlia történetét, mégis generációkon túlmutatva mindenkihez szól és kísérletet tesz arra, hogy új arculatával kiterjessze a magyar zenés színház műfaji kereteit” – mondja Bella Máté, a darab zenei producere. „A „szabad akarat” nem csupán, mint a reformkor alapvető mozgatórugója jelenik meg, de az előadás befogadója, a nézők számára is egy üzenet, hogy az idősíkon előre és vissza ugráló jelenetekből, a próza és a zenés műfajok elegyéből mindenki szabadon, önmaga állítsa össze a történetet, amiben a gyakorta megjelenő videók, a pixelesen összerakott díszletek és a prózai részek és a karakteresen elváló műfajú zenei betétek adhatnak kapaszkodót. A szabadakarat>>>> egy olyan, újszerű színházi élményt kínál, melynek végén mindenki a saját maga által megélt történetet viheti majd haza”- meséli Illés Gabriella, az előadás producere, aki hozzátette: nagy megtiszteltetés az idén 10 éves TulipánTündér Produkció számára, hogy a Petőfi Sándor bicentenáriumi emlékévben lehetőséget kaptak az Nemzeti Kulturális Alaptól a történet színpadi feldolgozására. Petőfi x Szendrey: szabadakarat>>>> sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra

A darab egyik prózai főszereplője Staub Viktória színművész, aki 2018-ban még alig kezdte el a színművészetit, máris szerepet kapott az Aranyélet harmadik évadában, aztán óriásit alakított A játszma című krimiben, legutóbb pedig A Király című sorozatban láthattuk. A prózai Petőfit pedig Tóth Mátyás ifjú színművész alakítja, akinek alternatív színházi kezdeményezések, bábos projektek, klasszikus nagyszínpadi előadások és nemzetközi filmes munkák határozták meg eddigi pályáját. A darab énekes főszereplői, Júlia szerepében Schoblocher Barbara, a Blahalouisana együttes egyik alapítója és kezdetektől fogva frontember-énekese, Petőfit pedig Ember Márk énekli, aki a főiskola alatt és után a Vígszínházban, majd később a Tháliában játszott. A Grund – vígszínházi fiúzenekar énekese, és a Pál utcai fiúk musical-ben az idősebb Pásztor alakítója.



A történetmesélés során markáns karakterrel, egy újhullámos zenei vonallal jelennek meg a mai, fiatal generáció kommentjei, két előadó tolmácsolásában: AKC Misi (Vellinger Mihály) a magyar trap egyik legismertebb arca, rapper, producer és dalszerző is egyben, valamint Filo (Fuchs Benjamin) a magyar underground zenében már jól ismert előadó, akit a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon az Eltörölni Frankot c. filmben nyújtott alakításáért Starlight-díjjal tüntették ki 2021-ben. További szerepekben láthatjuk Mertz Tibort, Ruzsik Katát, Kiss Péter Balázst és Száraz Dénest is. A darab írója és rendezője Almási-Tóth András, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett, Vámos László-díjas színházrendező, akinek számos zenés színpadi mű fűződik íróként és rendezőként is a nevéhez, a múltban pedig több sikeres produkcióban dolgozott már együtt a szabadakarat>>>> zenei producerével, az Erkel Ferenc és Bartók-Pásztory-díjas Bella Mátéval, aki társszerzőként Jancsó Gábort (Blahalouisana) és Furák Pétert (Follow the Flow) kérte fel maga mellé. A dalszövegeket Hujber Szabolcs, Artisjus-díjas dalszövegíró jegyzi. A darab dramaturgja Szokolai Brigitta. A díszlet és látvány Rajcsányi Balázs, Bass Awards silver és bronze díjas díszlettervező munkája, a jelmeztervező Kiss Márk, aki 2022-ben az „év Stylistja” volt. A darab koreográfusa pedig a Harangozó Gyula-díjas koreográfus, táncművész, Kulcsár Noémi. A darabot a TulipánTündér Produkció viszi színpadra, producere Illés Gabriella. Megannyi népszerű produktum köthető már a nevükhöz, számos eddigi sikereik között olyan produkciók szerepelnek, mint a Broadway látványvilágát idéző ÁLOMUTAZÓ színházi show, a Szabó Győző droggal folytatott küzdelmeiről szóló TOXIKOMA film, vagy éppen a TV2-n futó Hazatalálsz c. napi sorozat. A cég koprodukciós partnere a MySpace Produkció, társproducerei Lutter Imre és Korompai Gábor.



Jegyvásárlás [2023.09.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.09.08.]

gazda szolgáltatás [2023.09.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu