Caramel duplakoncerttel tér vissza a Vígszínházba - jegyek itt December 29-én tartja Caramel Óévbúcsúztató koncertjeit Caramel Idén decemberben negyedik alkalommal lép fel a Vígszínházban, így óévzáró koncertjei lassan hagyományosnak mondhatók. Idén ráadásul – a korábbi nagy érdeklődésre tekintettel – két koncertet is ad. Molnár Ferenc Caramel 2005-ben került a zenei köztudatba, közel 20 év elteltével a hazai zenei és közélet kiemelkedő szereplője lett.



Eddig 7 nagylemeze jelent meg, öt teltházas koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában, szerzett musicalt ’Mesterkód’ címmel, amit 2022-ben szintén az Arénában mutattak be, az ország legszínvonalasabb színházainak, helyszíneinek visszatérő vendége. Facebook rajongótábora 400,000 feletti, szerzeményeit 100 milliónál többször látták-hallották YouTube-on és más internetes felületeken.



Négyszer tüntették ki Fonogram-díjjal (legutóbb idén), 2018-ben pedig elsőként kapta meg az újonnan alapított Máté Péter-díjat a könnyűzene területén végzett kiemelkedő munkásságáért.



