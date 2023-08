Ezeregy éjszaka: Debütált Geszti Péter world musicalje - képek Új magyar musical mutatkozott be az idei Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán. Az Ezeregy éjszaka Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István world musicalje, melyet Juronics Tamás rendezett. A főbb szerepekben Trokán Nóra, Bányai Kelemen Barna, Tasnádi Bence, Márkus Luca, Stohl András és Mészáros Máté látható. Mindig hatalmas várakozás az alkotók és a néző részéről is, amikor valami vadonatúj kerül a színpadra. A szegedi Dóm téren augusztus közepén a világhírű keleti mesegyűjtemény történetei keltek életre. Az Ezeregy éjszaka hosszas műhelymunka eredményeként született meg. A dalszövegíró Geszti Péter, a zeneszerző Monori András, valamint szövegkönyvért felelős Tasnádi István személye garancia volt arra, hogy valami különlegesnek lehetünk tanúi. A musical a világhírű, csaknem kétezer éves történetfolyam legizgalmasabb arab, perzsa, indiai és kínai elemeiből építkezik. Kerettörténetében Sahriár király (Bányai Kelemen Barna) szerelmi bánattól szenved, míg elé nem vezetik a rabnő Seherezádét (Trokán Nóra), aki – hogy életét mentse – példázatos történetbe kezd. Ebben megelevenednek a mesés kelet legendás figurái, Harún (Tasnádi Bence), a naiv királyfi, Jázmin (Bori Réka), a meseszép hercegnő, Ali (Márkus Luca), az agyafúrt tolvaj, a gonosz Dzsáfár (Stohl András) és természetesen a nagydumás Dzsinn (Mészáros Máté). Ezeregy éjszaka képekben - klikk a fotóra

A rendező és egyben koreográfus, Juronics Tamás esetében már gondolhatnánk, hogy nincs számára kihívás, de egy igazi művész mindenben megtalálja a lehetőséget. Az Ezeregy éjszaka a Kossuth-díjas művésznek is új perspektívákat adott, abban mindenképp, hogy a Dóm tér hatalmas színpadát kellett megtöltenie élettel. Sikerült! Ebben nagy segítsége volt Bujdosó Nóra, aki a jelmezekért, a díszletért és az animációért volt felelős. Már az előadás első pár percében megvolt az érzés, hogy „ez a látvány nagyon rendben van”. Gyönyörű volt a színpadkép, a ruhák, minden a helyén, mint egy tökéletes megalkotott Disney-film. A sokszor drámai, olykor vicces pillanatokat tartalmazó szerelmi történet zenéjéből a világzenei motívumok sem hiányoztak, így valóban jogos a world musical kifejezés. Nálam a „dallamtapadás” ezúttal elmaradt, de a csillogás mindent felülírt. Az Ezeregy éjszaka története szórakoztat, de kicsit el is gondolkoztat. A szerelem tényleg legyőz mindent? Manapság, amikor az „igazi értékekről” celebek győzködnek, akik többnyire bort isznak és vizet prédikálnak, akkor jó kapni egy ilyen extra dózist. Talán higgyünk még a mesékben és főleg a szeretet erejében. Aki a szegedi előadásokról idén lemaradt, az se szomorkodjon, jövőre is látható lesz az előadás. Illetve a tervek szerint novembertől a Pesti Magyar Színház tűzi műsorára. M. Adri

Fotó: Petró Adri