Évzáró A Bence kalandjai koncert a k11-ben A Bence kalandjai a K11 Művészeti és Kulturális Központban adja évzáró koncertjét november 22-én. A koncerten Bencével tart Noémo, Günsberger Ákos és Szabó Árpád is, új hangzást kölcsönözve a daloknak. A Bence kalandjai Jobbágy Bence gitáros-dalszerző egyszemélyes játszótere, ahol dalain keresztül különféle álomszerű világokba csöppenhetünk, megidézve gyakran régi és új költők verseit is, saját szövegei mellett. A Bence kalandjai idén jelentette meg második, 1bor1vers című lemezét, amelynek mindegyik dala egy-egy kortárs költő versének feldolgozása. Ennek köszönhetően igazán sűrű évet zár A Bence kalandjai, egyre jobban megtalálva közegét a hangos fesztiválok és kávé illatú irodalmi estek között.



Most pedig az év utolsó koncertjére invitál mindenkit: „Különleges koncerttel készülünk november 22-én a K11-ben. Noha A Bence kalandjai dalok egyszemélyesek, nem magányosak. Mindig is közvetlen, befogadó hangulatra törekedtem velük. Günsberger Ákossal az 1bor1vers lemezbemutató óta együtt gitározunk, most pedig Szabó Árpi (hegedű, mandolin) és Takács Noémi (ének) is betársulnak, hogy még közösségibb legyen az élmény. Várunk mindenkit szeretettel!” Jó érelemben vett melankólia, szívmelengetés és az élet apró örömei is megbújnak A Bence kalandjai akusztikus dalaiban, amelyek különösen jól esnek a szürke, őszi hidegben. Gyere el november 22-én, a K11-be! Jegyek [2023.11.19.] Megosztom: