A Die Antwoord Reanimation turnéjával érkezik Budapestre A Die Antwoord hosszú szünetet tartott a világ körüli turnézásban, hogy ismét arra koncentrálhasson, amit a legjobban szeret: a zenére és a művészetre. Most pedig eljött az idő és a Die Antwoord bejelenti a REANIMATION turnét, amely keretében a dél-afrikai duó 2024. április 12-én újra Budapesten lép fel, a Barba Negra Red Stage-en. Ninja így nyilatkozott az elmúlt időszakról: „Olyan sokáig dolgoztunk privátban, hogy néhányan azt hitték, meghaltunk!” -¥o-Landi pedig hozzáteszi: „Ezért döntöttünk úgy, hogy az új EU / UK turnénknak a DIE ANTWOORD, REANIMATED nevet adjuk!"



Ez azonban nemcsak néhány élő show-t jelent, ahol ismét rájöhet a közönség, hogy az olyan dalok, mint az I Fink U Freeky, a Baby's On Fire vagy az Ugly Boy hihetetlenül agybombázó rave- rap durranások. Ezzel egy időben a zenekar kiadott egy trailert is új dokumentumfilmjükhöz, amely a ZEF The Story of Die Antwoord címet viseli. A film producere és rendezője a dél-afrikai filmes, Jon Day. A filmben szereplő művészeti alkotásokat a dél-afrikai művész Roger Ballen készítette, akinek munkái meghatározó hatással voltak a korai videók és lemezek esztétikájára. A dokumentumfilm narrátora Ninja és ¥o-Landi közös lánya, Sixteen Jones. A Die Antwoord a hatodik albumukat is belebegtette: a címe UIT DE HEMEL GEVALLEN lesz, és 2024-ben jelenik meg. A fantasztikus dél-afrikai duó hatodik fellépésével tér vissza Magyarországra, a Die Antwoord élőben 2024. április 12-én a Barba Negra Red Stage-en! Jegyek a budapesti koncertre már kaphatók a livenation, a funcode és a rock1 oldalakon keresztül. [2023.11.26.] Megosztom: