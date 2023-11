Deathstars, Priest és Liv Sin koncertek a Barba Negrában Sok év után tér vissza Budapestre a Deathstars: a svéd glam-goth metal csapat december 1-én mutatja be Everything Destroys You című új albumát. A Barba Negrában fellép előttük még két svéd csapat: a '80-as évek goth, new wave és analóg szintetizátoros zenéit megidéző Priest, és a súlyos és látványos nyitást ígérő Liv Sin is. Majdnem 10 év telt el a legutolsó Deathstars nagylemez megjelenése óta: 2014 után idén májusban jelent meg először friss anyag a 2000 óta működő együttestől. Az Everything Destroys You lemezzel több videóklip is érkezett, most pedig már a turné is zajlik: a „skandináv deathglam” végre újra végigsöpör Európán. A csapatban az alapító énekes, Whiplasher Bernadotte és gitáros, Nightmare Industries mellett a 20 éve tag basszeros, Skinny Disco, valamint a pár éve visszatért Cat Casino gitáros és a négy éve tag dobos, Nitro lép majd színpadra. A budapesti Barba Negrába december 1-én érkező turnén játszó svéd hármas között szerepel a Priest is. A háromtagú csapatból két fő anno a Ghost zenekarból érkezett, és eddigi munkásságuk alatt már bizonyították, hogy bátran és értő kézzel ugrálnak a zenei műfajok között. A rock and roll előzmények után komor, sötét synthwave zenére váltottak, erőteljes ’80-as évekbeli hatásokkal. A csapat rengeteg kislemezt ad ki, melyek közül a Burning Love a legutolsó, egyben a hamarosan érkező Dark Pulse album első előzetese. Elsőnek egy szintén nem kezdő előadó, Liv Jagrell és csapata lép fel. Őt a Sister Sin énekesnőjeként ismerhetjük, s e csapat 2015-ös feloszlása után Liv Sin néven indított saját együttest, amely súlyos, metalos gitár riffekre, és erős vokálokra épít. A nemrég megújított tagságú zenekar és KaliYuga címen adta ki friss nagylemezét. a Concerto Music bemutatja: Everything Destroys Europe Tour 2023

2023. december 1., péntek 19 óra

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Deathstars, Priest, Liv Sin koncertek

Belépő: elővételben 7900 Ft, a koncert napján 8900 Ft

