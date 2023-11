Karácsonyra érkezik Peller Károly családi musicalje Az ősz folyamán a közönség már találkozhatott Tersánszky Józsi Jenő ismert művének színpadi változatával, a Misi mókussal, a sikeres preview-előadásokat követően pedig december 17-én sor kerül a darab díszbemutatójára a RaM-ArT Színházban. A családi musicalt – melynek zenéjét Nyitrai László, dalszövegeit a címszerepet is alakító Cseh Dávid Péter írta – kettős szereposztásban láthatja a közönség, népszerű musicalszínészek tolmácsolásában. A sikeres nyíregyházi előadássorozatot követően az új bemutatóra Peller Károly különleges előadást álmodott színpadra, hiszen amellett, hogy a tér adta lehetőségeket kihasználva alkotótársaival grandiózus látványvilágot tervezett, a koncepción is formált. A produkció létrehozói, figyelembe véve a RaM-Art Színház sajátosságait, valamint a helyi közönség igényeit, néhány dalt átszerkesztettek, bizonyos jeleneteket megváltoztattak annak érdekében, hogy a nézőknek minél teljesebb színházi élményben legyen részük. Az őszi preview-előadások tapasztalataiból is építkeztek: figyelve a gyerekek és felnőttek reakcióit, igyekeztek a lehető legjobban a közönség igényeire szabni az előadást, miközben a szereplők végigvezetnek minket a jól ismert történeten. A darab központi témája az elfogadás, arra tanít, hogy mindenki egyformán értékes, és senkit nem szabad kiközösíteni azért, mert különbözik a társaitól. Emellett a család és a barátok fontosságára is felhívja a figyelmet. A történet szerint Misi, a vörösmókus fekete farokkal születik, ezért társai folyamatosan bántják. Ráadásul a kis állat rendszeresen megszegi a szabályokat, amiért megbüntetik. Egy alkalommal, amikor megeszi a tananyagot, és eltiltják a játéktól, Szajkó néni mesél neki egy örökké termő fáról. Misi elhatározza, hogy megkeresi a fát, útja során pedig izgalmas, sokszor veszélyes kalandokba keveredik. És bár célját eléri, mégis úgy dönt, hogy sokkal jobb otthon, az ismerős környezetben. Tersánszky Józsi Jenő regényét már számos alkalommal feldolgozták, többek között népszerű bábfilm is készült belőle, családi musical formájában azonban eddig még nem láthatták a nézők. A budapesti előadásokra a szereplőgárda is részben megújult: Cseh Dávid Péter mellé az eddig Apa szerepében látható Tarlós Ferenc csatlakozott Misiként, akit a budapesti közönség leginkább a Vámpírok báljából ismerhet. A kis állat kalandjai során segítő barátra is talál Bumba, a majom, azaz Gábor Márkó személyében. Szajkó néniként Kékkovács Mara mellett Vágó Zsuzsi lép színpadra. Vágó Zsuzsi számára különösen izgalmas volt a próbaidőszak, hiszen ikerlányai születése óta most először játszik színházi előadásban. A produkció további szerepeiben is ismert és népszerű művészek láthatók, mint Horváth Dániel, Peller Károly, valamint Braga Nikita, de mellettük feltűnnek a legfiatalabb színészgeneráció kiemelkedő alkotói is: Becz Bernadett, Pacskó Dorka és Vígh Gergő. A Misi mókus amellett, hogy értéket közvetít és szórakoztat – kikapcsolódást kínálva a fiatalabb és idősebb generációnak egyaránt –, jótékony célt is szolgál. Az alkotók ugyanis szeretnék a színház varázsát minél több emberhez eljuttatni, a MiKoMi Kft. kezdeményezését segítve így az eddigi estéken több mint 250 nehéz helyzetben lévő gyermek és szülő juthatott el a családi musicalre. A cég a december 17-i előadás kapcsán is folytatja az akciót, hogy a lehető legtöbben tapasztalhassák meg az előadás élményét.



SZEREPOSZTÁS:

Misi: Cseh Dávid Péter / Tarlós Ferenc

Szajkó néni: Janza Kata / Kékkovács Mara / Vágó Zsuzsi

Bumba: Gábor Márkó / Oláh Béla

Matróz, Kacifánt, Suta, Cirkuszigazgató: Horváth Dániel / Peller Károly

Tanítónő, Lomha: Siménfalvy Ágota

Misi apukája, Gyurrri 1: Tarlós Ferenc / Vígh Gergő

Misi anyukája, Gyurrri 2: Pacskó Dorka

Gyurrri 3., Matróz segéd, Apa-pirra-soka-tir, Muki: Oláh Béla / Vígh Gergő

Gyurrri 4., Kígyó: Becz Bernadett

