Budapesten látható Peller Károly rendezése 2022 októberében mutatta be a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Tersánszky Józsi Jenő népszerű ifjúsági regényének musical-változatát, a Misi mókust, amely mostantól megújult szereposztással Budapesten, a RaM-Art Színházban lesz látható. Misi mókus, a különc erdőlakó története nem ismeretlen a kisiskolások körében, hiszen sok intézményben kötelező olvasmány. Tersánszky Józsi Jenő meséjéhez ezúttal Nyitrai László komponált zenét, dalszövegeit a címszerepet alakító Cseh Dávid Péter írta. Peller Károly adaptációja a jelenleg is futó nagy sikerű zenés ifjúsági előadásokhoz – például A Szépség és a Szörnyeteghez, a Madagaszkárhoz vagy A dzsungel könyvéhez – hasonlóan az egész családnak kellemes kikapcsolódást és kiváló szórakozási lehetőséget kínál. Hiszen amellett, hogy fontos kérdésekről beszél a gyerekek számára is izgalmas módon, a felnőttek is megtalálhatják benne azokat a gondolatokat, amelyekkel azonosulni tudnak. Így együtt nevethetnek, vagy éppen izgulhatnak a szereplőkért kicsik és nagyok. Emellett Nyitrai László fülbemászó zenéjén keresztül a nézők közelebb kerülhetnek az erdő állataihoz, ugyanis a dalok hűen tükrözik az erdőben élők jellemző tulajdonságait, és illeszkednek Széll Tímea díszlet- és jelmezterveihez. „Érzem, hogy lépnem kéne rég! Elvégre létezhet világ, hol, aki más, nem fél, nem bántják, egyformának látják” – énekli Misi a darabban, aki Szajkó nénivel való találkozása után elindul, hogy egy távoli vidéken keressen magának új otthont. A mókust ugyanis az erdőben folyton bántják különleges tulajdonsága, fekete farka, valamint viselkedése miatt. Misi rendszeresen megszegi a szabályokat, például megeszi a tananyag magvait, emiatt pedig kizárják a játékból. Szajkó néni örökké termő fákról és örök nyárról mesél neki, így a kis állat elindul, útja során pedig izgalmas kalandokba keveredik. Miközben az új világban barátokat és rosszakarókat szerez, mindenhol úgy érzi, hogy máshol százszor rosszabb élni, mint a megszokott erdőben, és úgy dönt, hazatér. A Misi mókus budapesti bemutatóján új szereplőkkel találkozhatnak a nézők. A családi musical főbb szerepeiben Cseh Dávid Péter mellett olyan népszerű művészek láthatók, mint Vágó Zsuzsi, Janza Kata, Kékkovács Mara, Siménfalvy Ágota, Horváth Dániel, Peller Károly, valamint Braga Nikita. Feltűnnek a fiatal színészgeneráció kiemelkedő alkotói is: Becz Bernadett, Pacskó Dorka, Gábor Márkó, Oláh Béla, Tarlós Ferenc és Vígh Gergő. Az előadás október 24-től látható, és ugyan az első előadás már telt házas, a novemberi és decemberi időpontokra még válthatók jegyek. Misi: Cseh Dávid Péter / Tarlós Ferenc

Szajkó néni: Janza Kata / Kékkovács Mara / Vágó Zsuzsi

Bumba: Gábor Márkó / Oláh Béla

Matróz, Kacifánt, Suta, Cirkuszigazgató: Horváth Dániel / Peller Károly

Tanítónő, Lomha: Siménfalvy Ágota

Misi apukája, Gyurrri 1: Tarlós Ferenc / Vígh Gergő

Misi anyukája, Gyurrri 2: Pacskó Dorka

Gyurrri 3., Matróz segéd, Apa-pirra-soka-tir, Muki: Oláh Béla / Vígh Gergő

Gyurrri 4., Kígyó: Becz Bernadett

Krokó, Sakál: Braga Nikita

