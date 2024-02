Márciusban újra színpadon A tizenötödik a Madách Színházban!

Március 14. és 23. között újra megelevenedik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc története a Madách Színházban. A tizenötödik című musical hanganyaga már elérhető a legnépszerűbb zenelejátszó platformokon.

A tizenötödik a III. Madách Musical Pályázat győztes műve, szerzői Derzsi György és Meskó Zsolt, a darabot Szirtes Tamás rendezésében mutatta be a Madách Színház 2022-ben a Nagyszínpadon. A premiert a nézők és a kritikusok egyöntetű elismerése övezte. Az előadásra hangolódást már most megkezdhetik a zenés színház rajongói: Derzsi György zeneszerző elkészítette a musical hangfelvételét a Színház stúdiójában, ráadásul a musicalt játszó minden szereposztás részvételével. A felvétel már elérhető a legnépszerűbb zenelejátszó platformokon (Apple Music, Spotify, YouTube), ahol a hallgató azt is kiválaszthatja, melyik szerepet melyik művész előadásában szeretné meghallgatni.

A darabról:

A Tizenötödik az 1848-49-es forradalmat két idősíkon keresztül mutatja be, az egyik a kegyetlen megtorlás, az aradi vértanúk kivégzése, míg a másik a március 15-ig vezető, forradalom kirobbanását megelőző események. Főszereplője a nyelvújító Kazinczy Ferenc fia, Lajos, aki apja halála után is annak árnyékában él, hordozva súlyos örökségét, miközben a nézők szeme előtt válik bohém ifjúból a szabadásharc egyik hősévé. Bár csaták sorát nyeri meg, végül ő is rabságba kerül, az aradi várban Haynau fogja lesz, ítéletre vár. A tizenhárom vértanút már kivégezték. Mi lesz az ő sorsa?

Szereposztás:

Kazinczy Lajos: Borbély Richárd, Jenővári Miklós, Solti Ádám

Anya, Török Sophie és a fekete angyalok: Baranyai Annamária, Détár Enikő,

Gallusz Nikolett, Kecskés Tímea, Ladinek Judit

Julius von Haynau: Egyházi Géza, Miller Zoltán, Posta Victor

Von Lasberg: Cseh Dávid Péter, Sánta László

Majthényi Zsófia: Békefi Viktória, Gubik Petra, Simon Boglárka

Széphalmi: Barát Attila, Sándor Dávid, Weil Róbert

Görgei Artur: Kiss Ernő Zsolt, Németh Gábor

Klapka György és Baló lelkész: Ekanem Bálint, Németh Gábor

Díszlet- és animációtervező: Vízvárdi András

Jelmeztervező: Rományi Nóra

Zenei vezető: Kocsák Tibor

Koreográfus: Tihanyi Ákos

Világítástervező: Madarász János

Szcenikus: Szűcsborus János

Koreográfus asszisztens: Molnár Ferenc, Végh Katalin Mária

A rendező munkatársa: Váradi Éva

Játékmester: Valcz Péter

Rendező: Szirtes Tamás

Fotó: Madách Színház - Jardek Szabina

[2024.02.19.]