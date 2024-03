Dying Wish: A világ peremén - Előrendelhető az új nagylemez! Március 22-én érkezik A világ peremén címmel a püspökladányi székhelyű Dying Wish új nagylemeze. A heavy metalt és a melodikus death metalt ötvöző csapat 10 új szerzeményt, valamint egy Kalapács feldolgozást rögzített az új albumra, amely digipak verzióban, vagy akár pólóval egy csomagban .A lemez címadó dalát február végén mutatta be a csapat, a Legyen sötétség (koncertfelvétele) tavaly novemberben került fel a YouTube-ra, az Idegen világ pedig a 2020-as Kikalapált dalok albumról lehet jó ismerős, a mostani korongra egy újrakevert változata került. A világ peremén (2024) - H-Music:

1. Prelúdium

2. A világ peremén

3. Legyen sötétség

4. Felejtés

5. Leszegett fejjel

6. Felemészt

7. Hamvakból

8. Az ár

9. Idegen

10. Elfeledett halott

11. Idegen világ (Kalapács cover)



Felvétel, mix és master: Denevér Hangstúdió - Szolnok (2023)

Hangmérnök: Boros Béla, Katona Attila

Keverés és mastering: Cserfalvi "Töfi" Zoltán A lemezbemutató koncertre március 31-én, Karcagon kerül sor, ahol egy kibővített és felfrissített programmal áll majd színpadra a zenekar - az új album minimum fele, valamint az újkori slágerek kerülnek a műsorba. Partnerük az év elején szintén új anyaggal jelentkező Salvus, vendégként pedig a Side Track csatlakozik hozzájuk. H-Music Hungary [2024.03.20.]