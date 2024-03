Gyermekcastingot tartott a Szegedi Szabadtéri Játékok Novák Péter rendező meghallgatta az István, a király leendő gyermekstatisztáit Szegeden. Szörényi Levente és Bródy János rockoperájában, a Zikkurat Produkció előadásában léphetnek színpadra a legmeggyőzőbb teljesítményt nyújtó jelentkezők augusztusban a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Izgatott gyermekzsivaly töltötte be a Reök-palotát csütörtök délután: mintegy 40 színpadi babérokra törő fiatal jelent meg a castingon, amelynek keretében az idén a Szegedi Szabadtéri Játékokra érkező István, a király leendő kis statisztáit hallgatta meg a Zikkurat Produkció előadásának rendezője, Novák Péter. Csaknem 90 reménybeli gyerekstatiszta nyújtotta be pályázatát a január 26-án kiírt felhívásra. A legendás rockopera legújabb, szegedi előadásába 7 és 10 éves közötti fiúkat és lányokat kerestek a produkció alkotói. A gyerekek jelentkezésének feltétele volt, hogy tudjanak énekelni és mozogni, és lehetőség szerint rendelkezzenek valamiféle színpadi és táncos gyakorlattal, például balettos vagy népitáncos előismeretekkel. A személyes meghallgatáson mintegy 40 gyermek adhatott számot rátermettségéről, akik jelentkezésük alapján a legígéretesebbnek bizonyultak. A casting kis résztvevői között több testvér- és ikerpár, akrobatikus rock and roll táncos, és olyan is akadt, aki fiatal kora ellenére nem először lépne hazánk legnagyobb színpadára.

A gyerekeknek a rockopera néhány részletével kellett készülniük, amelyekben ők is szerepelnek majd az augusztus 10-i, 11-i, 18-i, 19-i és persze 20-i előadások alkalmával. A rendező, akinek szintén gyermekkora óta élete fontos részét képezi az ikonikus mű, kiindulásként két csoportba hívta be az előzetesen kiválasztott nevezőket. A tánc világához is ezer szállal kötődő Novák Péter a casting során a reakciókészségre, az előadásban szereplő, hamarosan összeálló gyermekcsoport leendő közös színpadi jelenlétére helyezte a hangsúlyt. A meghallgatás végeztével azonban a végleges névsor még várat magára: rövid, alkotói megfontolást követően a Szabadtéri Játékok munkatársai ezután értesítik majd azokat a gyermekeket és gondviselőiket, akiknek csütörtöki teljesítményükkel sikerült meggyőzniük a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjével kitüntetett rendezőt, hogy ők a legalkalmasabbak az István, a királyban rájuk váró feladatra. Azoknak sem kell csüggedniük, akik ezúttal nem kerülnek be az előadás csapatába: a felhőtlen, jó hangulatú esemény érdekes tapasztalatul szolgált minden színpadra vágyó gyerek számára. A beválogatott gyermekszereplők többek között olyan neves művészek oldalán léphetnek majd színre, mint a címszerepet alakító Koltai-Nagy Balázs, valamint Baricz Gergő, Borbély Richárd, Horányi Juli, Köteles Leander, Sena Dagadu, Herczku Ágnes és Kardos-Horváth János. A kiválasztottaknak az augusztus 6-i próbahéttől kell majd beállniuk a produkcióba, magukra ölteni a Horányi Juli-tervezte jelmezeket, és megtalálni a helyüket Tóth Kázmér ötletgazdagon kialakított díszletében, a Dóm tér világot jelentő deszkáin. Szegedi Szabadtéri

Fotó: Tari Róbert [2024.03.19.] Megosztom: