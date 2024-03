Dedikált CD-n az Ezeregy éjszaka slágerei Dedikált CD-n is elérhető Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István world musicaljének zenei anyaga. Az albumot az érdeklődők a Szegedi Szabadtéri Játékok online jegyvásárló felületén és a szegedi Fesztivál Jegyirodában is beszerezhetik a készlet erejéig. Mostantól fizikai formában is birtokolhatja kedvenc dalait, aki nem tudja kiverni a fejéből az Ezeregy éjszaka fülbemászó dallamait, és nem szeretne júliusig várni, hogy újra hallhassa őket. Geszti Péter és Monori András szerzeményei december óta Spotify-on is elérhetőek, ám a world musical rajongóinak érdemes lecsapni a limitált kiadású CD-k egyikére. A lemezek ugyanis nemcsak az előadás 14 nagyszerű dalát, hanem két bonus tracket is tartalmaznak Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István, illetve Váczi Eszter előadásában; a vásárlók ráadásul dalszövegekkel, valamint a szerzők és az előadó művészek autogramjával ellátva kapják kézhez őket. A különleges album egy-egy példányát a készlet erejéig online és személyes vásárlás útján is beszerezhetik az érdeklődők: az Ezeregy éjszaka július 5-i, 6-i, 7-i, 12-i, 13-i és 14-i előadásainak egyikére jegyet váltva a CD-t is kosarukba helyezhetik online vagy a szegedi Fesztivál Jegyirodában is megvásárolhatják önmagában vagy a Szabadtéri-belépőik mellé. Az Ezeregy éjszaka című CD 5000 forintos áron érhető el, az online megvásárolt lemezeket a Szabadtéri Játékok postai úton juttatja el az ügyfeleknek 1000 forintos szállítási költséggel. A lemezen a Dóm téri ősbemutató csaknem minden főbb szereplőjének hangját felismerhetik a musicalrajongók. Élőben pedig az eredeti 2023-as szereposztás minden sztárfellépője: Trokán Nóra, Bányai Kelemen Barna, Márkus Luca, Tasnádi Bence, Stohl András, Bori Réka, Mészáros Máté, továbbá Kőrösi András, Tamási Zoltán, Váczi Eszter és Behumi Dóri is visszatér majd a Szegedi Szabadtéri Játékokra a Juronics Tamás rendezte, nagyszabású musicalben, elkápráztatva a legkisebb színházbajárókat és családjukat egyaránt, mosolyt csalva kicsik és nagyok arcára, összesen hat estén át. Szegedi Szabadtéri



[2024.03.10.]