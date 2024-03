A Northlane megrengeti a Dürer Kertet Az ausztrál metál formáció eddig hat sikeres nagylemezt jelentett meg – legutóbb 2022-ben az Obsidiant – dalaikkal pedig fáradhatatlanul turnéznak rendszeresen világszerte. Ennek köszönhetően Budapesten sem ismeretlenek és az előzenekari látogatások után már saját turnéval is megfordultak a Dürer Kert falai között, most pedig itt az alkalom a visszatérésre, október 2-án. Az Northlane egy listavezető, díjnyertes metal zenekar Sydney-ből, Ausztráliából. A 2009 óta aktív banda az évek során a félelmet nem ismerve alakította stílusát, páratlan innovációinak köszönhetően pedig a Northlane a fémes zenék élharcosává vált világszerte, mindezt a saját feltételeik szerint elérve. A zenekar eddig hat sikeres albumot jelentett meg, köztük az ARIA Chart-on első helyet elért Obsidian (2022) és Node (2015) című lemezeket a Singularity (2013), a Mesmer (2017) és az Alien (2019) mellett, amelyek mindegyike az első háromban debütált. A Northlane emellett három egymást követő ARIA-díjat is bezsebelt a Legjobb hard rock vagy heavy metal album kategóriában, valamint két AIR-díjat a legjobb független heavy album kategóriában. A Northlane nem ismeretlen Magyarországon, többször játszottak már az évek során Budapesten, köztük még az Architects előzenekaraként és önálló turnéval is jártak már nálunk, most pedig itt az alkalom a visszatérésre, október 2-án, a Dürer Kertben. A Northlane vendégeként a progresszív metálcore-ban utazó, párizsi Novelists, valamint a Ten56. érkezik. Jegyek Fotó: Kane Hibberd [2024.03.31.] Megosztom: