Épül-szépül az Újszegedi Szabadtéri Színpad Hamarosan készenáll az évadkezdésre a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi színpada, amely felújított padozattal várja idei fellépőit. A munkálatokról Barnák László főigazgató és Várkonyi Miklós műszaki vezető sajtóbejárás keretében számolt be. Vadonatúj deszkák jelentik a világot idén nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi helyszínén. A nyári évadra készülve a Fesztivál szervezőinek számos munkafolyamatot kell lebonyolítania, mire valódi színházi játszóhellyé változik az Erzsébet Ligetben található létesítmény. A minden évben szokásos munkálatok mellett idén a legnagyobb léptékű feladatot a színpadi padozat teljeskörű felújítása jelenti, amelyre tíz éve nem került sor: idén azonban a felső kopóréteg alatt a színpad teljesen új faanyaggal épül meg. Barnák László főigazgató a szerdai helyszínbejárás alkalmával elmondta: a mintegy kilencmillió forintos nagyságrendű beruházás 380 m2 alapterületen, 190 darab, 200x100x2,5 cm méretű nyárfa rétegeltlemez felhasználásával valósul meg. Hozzátette, az Újszegedi Szabadtéri Színpad szükséges újításait és munkálatait Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósítja meg a Színház. A főigazgató kifejtette, az évad lebonyolítása és előkészítése a biztonság, a fenntarthatóság és a szolgáltatásfejlesztés jegyében zajlik: célkitűzés nemcsak a játszóhelyek minőségi szinten tartása, de folyamatos állapotjavítása, megújítása is a közönség és a prominens fellépők igényeinek, a modern szórakoztatás kritériumainak megfelelően. Elárulta, a helyszínkialakítási feladatokat 2024-ben is alapos tereprendezés előzte meg az Újszegedi Szabadtéri Színpadon, hiszen a környező fák századó vagy már lehullott ágainak nyesése, illetve elszállítása fontos előfeltétele a biztonságos munkavégzésnek és évadkezdésnek. Az így keletkezett törmeléket a Fesztivál a természetes hulladék kezelésére szakosodott cégnek adja át aprítás céljából, hogy mulcsként újrahasznosíthatóvá váljon. A Szegedi Szabadtéri Játékok műszaki vezetője, Várkonyi Miklós ismertette, a fás-bokros környezet elrendezését követően május 10-én vette kezdetét maga a játszóhely előkészítése a szükséges eszközök és alapanyagok helyszínre szállításával. Elsőként a színpadot övező, majd a nézőtéri és hátsó tornyok épültek fel, és a produkciók védelmét szolgáló színpadfedés is elkészült. A műszaki vezető is megerősítette, a munkások május 14. kedden kezdtek hozzá az új színpad kialakításához. A jelenlegi folyamatok a Szeged Napja-ünnepségsorozat lezárultáig tartanak Újszegeden, ezt követően pedig megkezdődhet a Dóm tér birtokbavétele és a nagyszínpad, az ottani nézőtér és a kiszolgálólétesítmények építése is. Hozzátette, Újszegeden a továbbiakban még az elektronikai hálózat kiépítése, a világítóeszköz-park felszerelése és az előadásokhoz szükséges hangtechnikai eszközök telepítése, a hívó-utasítórendszer kiépítése vár a Szabadtéri műszaki munkatársaira. Barnák László hangsúlyozta, a folyamatos megújulás, fejlesztés azért is kiemelten fontos, mert az elmúlt időszakban az Újszegedi Szabadtéri Színpad is egyre erőteljesebben beépült a köztudatba mint színvonalas és szórakoztató programoknak otthont adó, nyári színházi helyszín, és egyre több Szegedre érkező turistát vonz évről évre. A Szabadtéri Játékok 2024-ben összesen több, mint kilencvenezer nézőre számít, hiszen 20 különböző produkciót tűz műsorra 36 estén át. Ezek legtöbbje az újszegedi színpadon várja a közönséget: a Tiszavirág Néptáncegyüttes gálaműsora A mi mesénk címen, három musical: Az Őrült Nők Ketrece a Kultúrbrigád, Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Szép nyári nap a Veres1Színház előadásában; két vígjáték: a Válaszfalak az Orlai Produkciós Iroda és az Aranylakodalom a Játékszín előadásában, valamint a Szegedi Nemzeti Színház saját bemutatója, a Szerelmi bájital című vígopera; illetve a 2022-ben útjára indított exkluzív koncertsorozat keretében a Nouvelle Vague, a Margaret Island, Koncz Zsuzsa és Halász Judit koncertjei, Dixieland Gála, „Kálmán Imre – 120 perc a Föld körül” operettválogatás, Csókkirály - a show, Találkozások Tóth Verával, a Budapest Jazz Orchestrával és vendégeikkel, és Cseh Tamás-emlékest is „Csönded vagyok” címen. A vadonatúj színpad hamarosan készen áll a kiváló fellépők fogadására, a Szabadtéri leendő nézői pedig még kedvükre válogathatnak a színes műsorkínálat alkalmai közül. Szegedi Szabadtéri

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Tari Róbert [2024.05.28.]