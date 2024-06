"Van igény a rockra" - The Criples interjú A The Criples tagjai új klippel jelentkeztek, így hát picit kikérdeztük őket. Nagyon izgalmas színfolt vagytok a magyar könnyűzenei életben. Hogyan zajlik Nálatok az alkotói folyamat? Előbb a szöveg vagy a zene születik meg?

Köszönjük! A kész dalaink hármunk együttműködéséből születnek, alapvetően a dalok szerkezete születik meg, otthon egy szál gitárral, ami kezdődhet egy riffel vagy az akkordokkal, ahogy összeáll a szerkezet érkeznek az ének harmóniák is, ezeket a próbán kezdjük el érlelni, játsszuk őket jammelve hogy minden hangszernek meglegyenek a témái a dalban. A szövegeket én írom meg a kész dalszerkezetre. Más esetben kész dalt viszek a próbára amiből valami sokkal jobb lesz miután hárman befejezzük.



Baromi jó energiákat adtok át élőben is. Melyik volt a kedvenc koncerted és miért?

Minden koncertünket maximális odaadással játsszuk végig, mintha az lenne az első vagy az utolsó. Szeretünk a színpadon állni és megosztani az energiáinkat a közönséggel. Egyet nagyon nehéz lenne kiemelni a többi közül. Minden alkalommal pozitív visszajelzéseket kapunk ami még jobban inspirál minket.



Hogyan látod Magyarországon jelenleg a rockzene helyzetét, szerinted több a lehetőség vagy kevesebb, mint pár évvel ezelőtt?

Úgy gondolom, jelenleg elérte a magyar könnyűzene azt a pontot amikor a rockzene, és ezen belül a teljes spektrumot értem a pop-rocktól a metálig, már nem szorul háttérbe egyéb, még populárisabb műfajok mellett. Mára kiderült hogy van igény rockra, hard rockra, grunge-ra, és számos más műfajra ami színesebbé teszi a magyar zenei palettát.



Mivel készültök az idei évre? Melyik fesztiválokon léptek majd fel?

Az idény számunkra is elkezdődött, jelenleg is folynak az egyeztetések, de annyit elárulhatok hogy Augusztus harmadikán játszunk a BalatON rendezvénysorozaton Balatonföldváron.



Mikorra várható új klip vagy album?

Az új album felvételei szeptember végén kezdődnek, 12 dalból álló nagylemezt tervezünk kiadni. Tervek szerint 2 vagy 3 dalhoz készül klip amiket promotálunk ez év végéig. A Criples legutóbbi videoklipje alább tekinthető meg:



