Klasszis lemezével tér vissza az ausztrál metalcore csapat

Sok év után tér vissza augusztus 6-án Budapestre a The Amity Affliction. A rajongóival különösen szoros kapcsolatot ápoló ausztrál metalcore csapat ezúttal is az Akvárium klubban játszik, de most headlinerként, lejátszva az idén 10 éves Let The Ocean Take Me összes dalát. Az ausztrálok előtt az amerikai Emmure és a német Blacktoothed szerepel.

A 2003-ban indult Amity Affliction-t középiskolai barátok alapították, akik közül – a tavasszal egészségügyi okokól néhány koncertet kihagyó – Ahren Stringer van még a csapatban, valamint az 1 évvel később csatlakozott énekes, Joel Birch. Más metalcore, post-hardcore csapatokhoz hasonlóan nekik is védjegyük a kemény zeneiség mellett Joel intenzív, de érzelmes éneke, valamint az emberi pszichével kapcsolatos, illetve a kortárs generációra is jellemző lelki traumák feldolgozása. 2023-as Not Without My Ghosts című lemezük az emberi pszichével kapcsolatos, illetve a kortárs generációra is jellemző lelki traumák, problémák feldolgozását állítják a középpontba: a dalokban az öngyilkosságról, a lőfegyverrel elkövetett erőszakos bűncselekényekről, a vallásról és a mentális betegségekről esik szó.

A kemény és valamelyest megosztó témák ellenére a zenekar legfontosabb küldetése maga a kapcsolódás, önmagunkkal és más emberekkel egyaránt. “Nem hiszem, hogy az emberek tényleg annyira különböznek egymástól a valóságban, ahogy azt a média próbálja beállítani – mondta el Birch. – Azt hiszem, hogy az a legfontosabb dolog, amit Ahren és én képesek voltunk a zenekarral elérni, hogy összehozzunk olyan embereket, akiknek talán hasonló érzéseik vannak. Ugyan a dalokat úgymond magamnak írom, de közben tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki átmegy bizonyos dolgokon, viszont talán nem mindenki képes ugyanúgy kifejezni az érzéseit ugyanebben a helyzetben.” A 43 éves zenésznél korábban bipoláris személyiségzavart állapítottak meg, és sajnos meg kellett már élnie közeli jóbarát öngyilkosságát is, ami mind megjelenik a dalokban, és egyben segít az énekesnek feldolgozni ezeket a kihívásokat, küzdelmeket.

A mostani turnén a 8 nagylemezt kiadott zenekar a 10 évvel ezelőtti albuma, a Let The Ocean Take Me összes dalát eljátssza majd, köztük a Don’t Lean On Me-t.

Az ausztrálok mellett érkezik még augusztus 6-án az amerikai Emmure: a 20 éve indult deathcore csapatot az alapító énekes, Frankie Palmeri a 2010-es évek közepén saját elképzelése szerint formálta át Joshua Travis gitárossal, és ezután adták ki a 2017-es Look At Yourself, majd a 2020-as Hindsight című lemezt. Egyik legutóbbi videójuk a Thunder Mouth.

Palmeri hatásai között ott van Fred Durst és Jonathan Davis , de a zeneiséget még brutálisabb elődök is formálták, mint a Chimaira, a Fear Factory vagy a Hatebreed. A koncertek és a dalszövegek is orrbavágó, komplikációmentes élményt kínálnak, dühös és persze politikailag inkorrekt megnyilvánulásokkal.

Az Akvárium Klubban a német Blacktoothed nyitja majd az estét, különleges, eklektikus zenével, ami természetesen kemény gitárriffekkel dolgozik, de a megidézett hatások között ott vannak a ’80-as évek shreddelős gitárszólói és a pop dallamok is. Friss, Hell’s Paradise című dalukban azonban inkább a brutálisabb hangzás felé fordultak, amiben sokat segített a Bite nevű német metalcore bandából kölcsönvett énekes, Felix Fröhlich betétje is. Nem is csoda, hogy most őket hívták meg az Amity Affliction elé.

A CONCERTO Music bemutatja: European Summer Tour 24

2024. augusztus 6., kedd 19 óra

Budapest, Akvárium Klub

The Amity Affliction, Emmure, Blacktoothed koncertek

Jegyek: normál elővételben 10.900 Ft, a koncert napján 12.900 Ft. Karzatjegyek 19.900 Ft



[2024.07.15.]