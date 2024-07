Kapcsolódó cikkek • Szerdán indult a 16. Campus Fesztivál Kapcsolatok • Campus Fesztivál Varázslatos négy nap a debreceni Nagyerdőben "A Campus bátor, hogy egy kvázi mainstream popra épülő fesztiváltér nem eldugott sátrat, hanem valódi nagyszínpadot ad az érvényes alternatív elbeszéléseknek is." (Beck Zoli, 30Y) Vasárnap hajnalban véget ért a 16. Campus Fesztivál Debrecenben. Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseményére összesen mintegy 121 ezren látogattak ki, a legtöbben a pénteki napon Dimitri Vegas, illetve Majka fellépésén szórakoztak a fesztiválon. Idén 21 programhelyszínnel várták a szervezők a látogatókat, a teljes zenei kínálatban közel háromszáz zenei produkció volt, csak a zárónapon 95 programon vehettek részt a látogatók. A Campus Fesztivál turisztikai jelentőségét mutatja, hogy négy napra teljesen megtelt Debrecen és környéke, a városban a megszokottnál is jóval többen fordultak meg, a szállásfoglaltság gyakorlatilag 100%-os volt. A Campus több éve arra törekszik, hogy olyan biztonságos, családbarát, kulturált fesztivál legyen, amely valóban minden korosztályt elér. A fesztivál megvalósításában kiemelt szerepet vállal a Debreceni Egyetem: a zenei színpadok mellett évek óta fontos szerepet kap az egyetemi aktivitásokat bemutató Egyetem Tér, ebben az évben pedig a kínálat a Debreceni Egyetem Színpaddal bővült, ahol mások mellett a Margaret Island, a Brains, Manuel, T. Danny és az R-Go is fellépett. A szerdai este ezen túl különleges élményt tartogatott az idén felvételizőknek a Campuson, hiszen itt tartották az országos Pont Ott Partit, a nagyszínpadon pontban 20 órakor Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelzésére hozták nyilvánosságra az idei ponthatárokat. „Ami talán a legfontosabb, hogy az idei Campus Fesztiválra még inkább kijelenthetjük a családbarát elnevezést.” – nyilatkozta Miklósvölgyi Péter, a fesztivált szervező Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. egyik ügyvezetője. „Az elmúlt évekhez képest is jelentősen megnőtt a különböző korosztályok és generációk jelenléte a fesztiválon, ami azért is fontos visszajelzés nekünk, mert elértük a célunkat, hogy minden korosztály jól érezze magát ebben a komfortos nagyerdei környezetben. Miklósvölgyi Péter kiemelte, hogy a Campus még mindig pénztárcabarát étel- és italárakat tud nyújtani a fesztiválozóknak. „Idén a négy estéből háromszor is gyakorlatilag elértük a Metal-Sheet Nagyszínpad előtti terület befogadóképességének határait, ezen a nézőtéren kitehettük a képzeletbeli megtelt táblát. A közönség és a fellépőink visszajelzése alapján úgy látjuk: sikerrel zártuk az idei évet, ami nem túlzás, hogy elég egyedülálló a mai fesztiválpiacot látva.”- zárta röviden az ügyvezető. A nagyszínpad területén túl a Campus szervezői évről évre igyekeznek konfortosabbá és biztonságosabbá tenni valamennyi programhelyszínt. A zajterhelés csökkentése mellett fontos szempont a fenntarthatóság és a Campus zöldítése is, ez utóbbit külön segíti a pet-palackok és aludobozok visszagyűjtése. „Az idei Campus előkészületein 1100, a fesztivál működtetésén 2800 közreműködő dolgozott, ebből majdnem négyszázan feleltek a közönség biztonságáért.” – mondta el Páll László, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. másik ügyvezetője. „Kitűzött célunk volt, hogy gyorsuljon a beléptetés, az új rendszer jól vizsgázott, fennakadás, hosszú várakozási idő egyik nap sem történt. Az időjárás kegyes volt, így gyakorlatilag problémamentesen zártuk az idei évet. A helyreállítást a Nagyerdei körút forgalomba való visszahelyezésével kezdtük meg hajnalban, a teljes munkával rövid időn belül végezni fogunk, hogy a Nagyerdei Park minél hamarabb újra elérhető legyen bárki számára.” A Campuson továbbra is a zenéé volt a főszerep. „Nagyon jó érzés látni, hogy milyen sokféle különböző zenei ízlésű és stílusú ember látogat ki a fesztiválra. A változatos és sok réteget megszólító programkínálaton belül külön is izgalmas volt, hogy 13 országból 15 nemzetközi előadót láttunk vendégül. A tizenhatodik Rita Ora lett volna, aki sajnos a fellépését megelőző éjszaka Budapesten kórházba került, így a szombati nap programját át kellett szerveznünk, de úgy érezzük, hogy a hangulatra nem nyomta rá a bélyegét ez az esemény. Számos emlékezetes pillanatot tudunk máris felidézni a hazai előadók fellépéseiről, nagy dolognak tartjuk, hogy a zenei színtér néhány fontos zenekara (így például a hét év után újjáalakuló Amorf Ördögök, illetve a legendás Thy Catafalque) idén nyáron kizárólag a mi fesztiválunkon lépett fel, de különleges alkalom volt a Tankcsapda akusztikus koncertje is.” – mondta el Süli András programigazgató. A zenén kívül idén is rengeteg egyéb programot láthattunk: a kiemelkedően színes civil faluban a 47 társadalmi szervezet mellett párját ritkító gyermekprogramokkal és művészeti aktivitásokkal lehetett találkozni, megjelent a Csokonai Nemzeti Színház, készült absztrakt versfal és idén is a fesztiválozók kedvenc fotótémája volt az utcaszínházi vonulás. A Campus minden évben fontosnak tartja, hogy a vendégei figyelmét egy-egy kiválasztott ügyre irányítsa. Tavaly a VIP támogatói jegyekből 12 millió Ft gyűlt össze, az összeget a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi István Alapítvány és a Debreceni Karitatív Testület számára ajánlották fel. Idén Micskó Benjámin részére történt a gyűjtés. Micskó Benjámin (Beni) 4 éves, Duchenne-féle izomsorvadásban szenved és a világ egyik legdrágább gyógyszere segíthet csak rajta. A Campus közössége csatlakozott a Mentsük meg Benit Alapítványhoz, a VIP fogadásból származó összeg elérte a 12,5 millió forintot. A következő napokban nagy erőkkel folyik a terület helyreállítása, a színpadok és egyéb felépítmények elszállítása. De megmaradt a páratlan debreceni fesztivál élmény, hogy 2025-ben egy újabb kövesse. A tizenhetedik Campus Fesztivál 2025. július 16. és 20. között várja a fesztiválozni vágyókat az egész országból a Debreceni Nagyerdőn. [2024.07.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.07.29.]

gazda szolgáltatás [2024.07.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu