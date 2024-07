Szerdán indult a 16. Campus Fesztivál Lesz Rita Ora, Dimitri Vegas & Like Mike, Azahriah, Majka, Martin Solveig és a hazai pályás Tankcsapda, ezúttal háromféle változatban is. Szerdán nyitotta kapuit Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseménye a Campus Fesztivál. Debrecenben négy nap alatt 295 zenei előadó várja a látogatókat 21 programhelyszínen, a nyitónapon többek között a Follow The Flow, a sokmilliós hallgatottsággal és nagy rajongótáborral rendelkező amerikai Gayle, Beton.Hofi az Európa Kiadó, és a BSW ad koncertet. Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója kiemelte a Metal-Sheet Nagyszínpadon minden nap lesz nemzetközi headliner, de más helyszíneken is lesznek külföldi előadók, akik tizenhárom különböző országból érkeznek Debrecenbe. Kitért a nem zenei programokra is: sok érdekességgel készül a Debreceni Egyetem, a Civil Falu, a Campus Kid, a Campus Art, sokan várják a televíziós legendák érkezését. Vitray Tamás, Bánó András, Farkas Bertalan, Kertész Zsuzsa, Rózsa György valamint Erős Antónia, Pachmann Péter és a hamarosan televíziós babérokra törő, Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó is ott lesz a fesztiválon. Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője hozzátette, hogy a közönség érdeklődése idén is töretlen, friss információ, hogy elővételben az eladható bérletek száma már nagyon korlátozottá vált, több mint 95 százaléka elfogyott. A helyszínt pedig továbbra is ötcsillagosnak nevezte, ahol komoly infrastruktúra, épített környezet, fák és biztonságos helyek vannak. Az ügyvezető hozzátette, idén az Európai Egyetemi Játékok látványos záróünnepsége és az egyetemi felvételi ponthatárokat kihirdető „Pont Ott Parti” is a nyitónapon lesz, ezért igazi nemzetközi fesztivál hangulat várható. A Campus Fesztivál minden évben kiáll valamilyen társadalmi ügy mellett. Tavaly a VIP támogatói jegyekből 12 millió Ft gyűlt össze, ennek egy részét az elmúlt évekhez hasonlóan a covid-árvákat támogató Regőczi Alapítványnak ajánlották fel, 5 millió forintot pedig tanszerekre fordítottak. Idén Micskó Benjámin részére történik a gyűjtés. Micskó Benjámin (Beni) 4 éves, Duchenne-féle izomsorvadásban szenved és a világ egyik legdrágább gyógyszere segíthet csak rajta. Minden évben fontos szempont a fesztivál zöldítése. Amellett, hogy évek óta rendelkezésre áll a repohár rendszer, a hulladék összegyűjtése és leválogatása is fontos eleme a fenntarthatóságnak. A cél, hogy a fesztivál után is eredeti állapotában kapják vissza a debreceniek a Nagyerdőt. A helyszín kiépítettségének köszönhetően nincs szükség olyan környezetterhelő infrastrukturális beruházás és eszközökre, mint például a dízelaggregátorok használata, amivel az áramtermelést szokták megoldani. Emellett a fesztivál ösztönzi a látogatókat, hogy lehetőség szerint közösségi közlekedéssel vagy kerékpárral érkezzenek, amihez éjszakai buszokkal és kerékpármegőrzővel támogatják a fesztiválozókat. A fesztivál 2024. július 24-én, szerdán 14 órakor nyitja meg a kapuit és július 28-án, vasárnap 11 órakor zár be, de addig még nagyon sok minden történik Debrecenben. [2024.07.25.] Megosztom: