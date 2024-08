Megnéztük! Lángba borult a Park a Hooligans koncertjén Július 26-án adta első Budapest Parkos koncertjét a Hooligans zenekar. Fél év alatt harmadszor látom a Hooliganst, imádom ezt a setlistet, az utolsó két album pedig über állat, megunhatatlan. Tavasszal tartották „Fekete Szivárvány” lemezbemutató koncertjüket a Barba Negraban, közben a nyári turnéjuk állomásain folyamatosan elcsíphetjük őket, ezen a napon pedig leparkoltak két órára a Budapest Parkban is, hogy egy fenomenális műsort hozzanak ismét nekünk. Az este előzenekaraként a Fatal Error lépett fel, nekik is kialakult rajongótáboruk van már, bő fél órás koncertjükkel megmozgatták a szépen gyülekező tömeget a Parkban. Volt lírai dal is, amit az énekes a nagymamájának ajánlott, a gitáros atom szólókat hozott, tetszett a műsoruk, legközelebb fő bandaként is megnézem őket valahol. Este nyolc órakor a lemenő Nap sugarai alatt kezdett bele az első taktusaiba a Hooligans zenekar, óriási konfetti záporral berobbantva a műsort. Kedvenc dalommal kezdtek, a „Kendőzetlen Igazság valahogy nem népszerű manapság...”, de mi teli torokból énekelve kiáltottuk, hogy tiszta szívből ugrálunk, táncolunk. Második tételként kiosztottak egy két pofont a srácok a fellobbanó lángcsóvák között zúzva. Endi dobolásától megint leszakadt az arcunk, Csipa hörgésén a mai napig ámulok, imádom, ahogy hirtelen vált énekből üvöltésbe. Tibi gitárjátékára szavaim nincsenek, annyira zseniálisan, hibátlanul, lazán, profi mindig, Romanek Gergő pedig az egyik legjobb basszus gitáros az országban, ezt most már bátran állítom. A káoszt egy félember szavaival csitítottuk el, hogy aztán újra indulhasson a körforgás, amiben küzdhetünk az álmainkért. Vékony jégen táncoltunk egyébként végig a Parkban, idegenek között játszadozva. A Budapest Park egét konfetti és füst formájában Fekete Szivárvány is tarkította a koncert közepe táján, szabadnak is éreztük magunkat, táncolva, ugrálva énekelt az egész Park, a hátsó sorokban is fújta mindenki kívülről a dalokat. Ezt jól láttam saját szememmel is ezúttal, mert kivételesen nem az első pár soron belül foglaltam helyet, mint általában koncerteken, hanem a jobb, oldalsó teraszról figyeltem a koncertet (énekelve táncolva természetesen én is). Miután túléltük a sok zúzást, megpihentünk kicsit a paradicsomban. Ezek nem szélbe mondott szavak ám, királylányok is táncoltak köztünk az este folyamán, a tüzes konfetti esőben, mielőtt elindultunk volna a lejtőn. A ráadásért várva a zenekarra, vadak után szaladva lángba borítottuk a Parkot, hogy legyen már valami pezsgés még a végére, hogy aztán a hotel mámorba kipihenhessük a koncert okozta fáradalmainkat. Egy szó mint száz, zseniális koncert volt ismét. A zenekar még elcsíphető folyamatosan a nyári turné állomásain ősz végéig, az állomások dátumai a zenekar Facebook oldalán az eseményeknél találhatók. Balázs Adrienn Videók [2024.08.10.] Megosztom: