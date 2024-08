Rekordévadot zárt a Szegedi Szabadtéri Játékok

Több mint 89 ezren látogattak el idén a Szegedi Szabadtéri Játékokra. Hazánk legnagyobb nyári színházi fesztiválja minden eddigi eredményét túlszárnyalva több produkcióval, kimagasló nézőszámmal, számos teltházas estével, esőnapok nélkül zárta két hónapos évadát.

Huszonegyedik századi történetének legsikeresebb évadát tudhatja maga mögött a kilencvenhárom éves Szegedi Szabadtéri Játékok. A kétezres évek eleje óta bonyolított közönségkutatások tanúsága szerint az előző évekkel összevetve is minden szempontból kiemelkedő, rekorderedményekkel zárult a június 16-tól augusztus 20-ig tartó, nagyszabású programsorozat. A Fesztivál 2024-ben összesen 38 emlékezetes estén át szórakoztatta a közönséget, amelyek között díjmentesen megtekinthető Ajándékkoncert is várta a szegedieket. A Dóm téren további 4 grandiózus zenés produkció biztosított maradandó kulturális élményeket 17 előadásnapon át – mindegyik alkalommal megtöltve a 4000 férőhelyes nézőteret.

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon minden eddiginél több programot tűzött műsorára a Szabadtéri: itt 20 estén át 7 színházi előadás és 9 koncert garantálta, hogy minél változatosabb palettáról választhassanak kikapcsolódási lehetőséget a színház- és zenekedvelők. A színvonalas vendégprodukciók mellett három önálló produkciót is megvalósított idén a Szabadtéri Játékok: közkívánatra 6 estére visszatért az előző évad saját ősbemutatója, a Geszti-Monori-Tasnádi szerzőtrió Ezeregy éjszaka című world musicalje, és két új bemutatóval is kedveskedtek a zenés műfajok rajongóinak. A Dóm téren színre vitt Rebecca című Lévay-Kunze musical 5 teltházas estét követően 2025-ben is visszatér majd – rengeteg lelkes érdeklődő élt a jövő évi előadásokra szóló előregisztráció lehetőségével is. Az újszegedi színpadon pedig a Szegedi Nemzeti Színház saját operaprodukciójaként, Donizetti Szerelmi bájitala kedvezett a klasszikus zene kedvelőinek.

Az időjárás is hozzájárult a felhőtlen szórakozáshoz: egyetlen előadás sem szakadt félbe, egy alkalommal sem kellett esőnapot hirdetnie a szervezőknek.

Nemcsak a színpadra állított művek cselekményét jellemezték nagy találkozások, sorsfordító történetek az évad folyamán. Szerepeltek szegedi kiválóságok is – külön gálaesttel lépett fel a Tiszavirág Néptáncegyesület, az István, a királyban közreműködtek a Szeged Táncegyüttes táncosai; számos produkcióban vett részt a Szegedi Szimfonikus Zenekar, fellépett a Vaszy Kórus, a Szegedi Nemzeti Színház Operatagozatának művészei, de a Drámatagozat színészei is feltűntek a saját bemutatók egyes szerepeiben. Az országos színházi, igényes könnyűzenei kínálat viszonylatában is a legnevesebb alkotók léptek idén is színpadra.

A szegedi és ide látogató közönség a hazai előadóművészet nagyjai mellett olyan világsztárokat is láthatott, mint Péter Bence zongoraművész vagy a Nouvelle Vague; és a közreműködők szempontjából is több produkció lehetőséget biztosított a szegedi és a városhoz kötődő művészek, háttérdolgozók, statiszták és vendégfellépők szoros csapatmunkájára, elősegítve sokrétű előadóművészeti szakmai kapcsolatok születését: csaknem 1500 színházi szakember, munkatárs vett részt a Szabadtéri Játékok lebonyolításában idén is.

A Szabadtéri Játékok emellett idén is kiemelt figyelmet szentelt a magyar szerzőknek, alkotóknak, legyen szó akár nemzetközi hírnévre szert tett magyar származású zeneszerzőkről, mint Kálmán Imre, Sylvester Lévay vagy éppen Péter Bence, ma is élő színházi szerzőkről, mint Az Ég tartja a Földet, az Aranylakodalom, a Szép nyári nap, az István, a király vagy a Szabadtéri tavalyi ősbemutatója, az Ezeregy éjszaka szerzői.

Összesen több mint 89 ezren látogattak el idén a Szegedi Szabadtéri Játékokra. A Fesztivál kiemelkedő, és egyre növekvő idegenforgalmi értékét, egyre magasabb szintű országos vonzerejét mutatja a nem szegedi nézők arányának fokozatos növekedése a teljes nézőszámban. Az idei szezonra összesítve kétharmad-egyharmad a Szegedre látogató és a helyi nézők aránya.

A Szegedi Szabadtéri Játékok 1 milliárd 800 millió forintos költségvetéséből Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 655 millió forintos támogatást biztosít, a Szabadtéri Játékok lebonyolításához szükséges további mintegy 1.2 milliárd forintot állami céltámogatás hiányában a jegybevétel fedezi – így a nézők is döntő mértékben hozzájárulnak, hogy a Fesztivál megvalósulhasson!

Ráadásul az összművészeti kölcsönhatás jegyében meghirdetett lehetőséggel élve közülük sokan tekintették meg Szabadtéri-jegyükkel díjmentesen a REÖK kiállításait a nyár folyamán. Így a Szabadtéri Játékok egyre szélesebb körű regionális, országos szintű, művészeti ágakon átívelő kultúraközvetítő szerepe is érvényesülhetett a rekordokat döntő 2024-es nyári évadban.

Szegedi Szabadtéri

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Tari Róbert

[2024.08.27.]