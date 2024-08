Jövőre is Rebecca - elővásárlási lehetőséggel Elővásárlási lehetőséggel tér vissza az évad musicalszenzációja, a Rebecca! Sylvester Lévay és Michael Kunze musicaljét kirobbanó sikerrel mutatta be – szabad téren a világon elsőként – a Szegedi Szabadtéri Játékok. A Béres Attila rendezte előadást az idén öt alkalommal játszotta a Fesztivál – mind az öt teltházas este kitörő lelkesedéssel, álló tapssal zárult. Horesnyi Balázs nagyszabású díszlete Madarász „Madár” János ámulatba ejtő animációival, a Velich Rita csodaszép, korabeli jelmezeit viselő rengeteg táncos, statiszta és szereplő által benépesítve idézte hazánk legnagyobb színpadára a Rebecca elegáns és baljós világát. Bolba Tamás karmester, zenei vezető a Szabadtéri Játékok kiváló zenekarával keltette életre a musical szenvedélyes dallamait. A főszerepekben országosan elismert színművészek kápráztatták el a közönséget. A nézők legnagyobb örömére Gubik Petra, Dolhai Attila, Janza Kata, Gallusz Nikolett, Udvaros Dorottya, Bálint Ádám, Medveczky Balázs, Szaszák Zsolt mellett színpadra lép jövőre is Gömöri Krisztián, Barnák László, Borovics Tamás, Kocsis Tamás, Károlyi Krisztián, Dobos Katalin és Borovics Anna. A közönség lankadatlan érdeklődésére és azokra a leendő nézőkre való tekintettel, akik az idei évadban lemaradtak az előadásról, különleges lehetőséggel kedveskedik látogatóinak a Szegedi Szabadtéri Játékok. A 2025-ös évad meghirdetését megelőzően a Rebecca előadásaira elővásárlási opció áll majd rendelkezésre. Azok a lelkes érdeklődők, akik augusztus 20-ig regisztrálnak ezen a hivatkozáson, később a megadott email-címükre eljuttatott linken bejelentkezve elsőként, az általános jegyértékesítés kezdete előtt válthatják meg belépőiket, idei jegyárak mellett, az online vásárlási felületen. A regisztrációval rendelkező vásárlók emailben kapnak majd bővebb tájékoztatást a lehetőség részleteiről és az előzetes jegyvásárlás menetének további lépéseiről. A különleges előadás ismertetője, teljes szereposztása megtalálható a Szabadtéri Játékok weboldalán, ahol hamarosan a jövő évi előadásnapokra is fény derül. Szegedi Szabadtéri [2024.08.09.] Megosztom: